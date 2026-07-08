„Litania Wołyńska” w Stalowej Woli i Domostawie

Pierwsza „Litania Wołyńska” odbędzie się w piątek, 10 lipca, o godz. 17 na Skwerze Pamięci Ofiar OUN-UPA w Stalowej Woli.

Druga zaplanowana jest na sobotę, 11 lipca, o godz. 13 przy Pomniku „Rzeź Wołyńska” w Domostawie.

Wydarzenie organizuje Konfederacja Wolność i Niepodległość - Stalowa Wola. Patronat nad obchodami objął Zbigniew Walczak, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie. Wśród osób wspierających inicjatywę są również parlamentarzyści oraz samorządowcy z regionu.

Przypominamy, że w ramach tegorocznych obchodów upamiętniających ofiary Rzezi Wołyńskiej, w Stalowej Woli 10 lipca zaplanowany został II Wielki Marsz Pamięci. Główne uroczystości odbędą się 11 lipca przy pomniku w Domostawie.