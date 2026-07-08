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Stalowa Wola Jarocin 8 lipca 2026

„Litania Wołyńska” w Stalowej Woli i Domostawie

W ramach uroczystości upamiętniających Ofiary Rzezi Wołyńskiej, w Stalowej Woli i Domostawie odbędą się wydarzenia pod hasłem „Litania Wołyńska”. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego udziału w obchodach poświęconych pamięci Polaków zamordowanych na Kresach Wschodnich

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pierwsza „Litania Wołyńska” odbędzie się w piątek, 10 lipca, o godz. 17 na Skwerze Pamięci Ofiar OUN-UPA w Stalowej Woli.

Druga zaplanowana jest na sobotę, 11 lipca, o godz. 13 przy Pomniku „Rzeź Wołyńska” w Domostawie.

Wydarzenie organizuje Konfederacja Wolność i Niepodległość - Stalowa Wola. Patronat nad obchodami objął Zbigniew Walczak, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie. Wśród osób wspierających inicjatywę są również parlamentarzyści oraz samorządowcy z regionu.

Przypominamy, że w ramach tegorocznych obchodów upamiętniających ofiary Rzezi Wołyńskiej, w Stalowej Woli 10 lipca zaplanowany został II Wielki Marsz Pamięci. Główne uroczystości odbędą się 11 lipca przy pomniku w Domostawie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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