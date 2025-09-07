Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Wolontariat
0.0 / 5
Stalowa Wola 7 września 2025

Listy do redakcji – głos naszych czytelników

„Sztafeta” na złocistym piasku, z flotyllą w tle – historia pisząca się na żywo. Jak powiedział kapitan Damian Przybysz, tańcząc na pokładzie ORP Orzeł:„To nie stal tworzy okręt, a ludzie”.

REKLAMA
avatar
Mama na etacie

Freelancer

I my wierzymy dokładnie w to samo. To własnie Wy-Czytelnicy tworzycie puls tego pisma - Wasze wspomnienia, refleksje, spostrzeżenia i codzienne historie nadają sens każdemu numerowi.

Tak było i tym razem - we wrześniowym wydaniu opisaliśmy niezwykłą przygodę, którą przeżył nasz wierny czytelnik, pan Krzysztof, podczas pobytu na Helu. To dowód na to, że każdy z Was może stać się częścią tej opowieści.

Dlatego zachęcamy: piszcie do nas!
Opowiadajcie o swoich przygodach, dzielcie się wspomnieniami, komentujcie bieżące wydarzenia. Wasze listy to nie tylko słowa – to świadectwo tego, że razem tworzymy wyjątkową społeczność.

Każdy nadesłany list jest dla nas ważny. Może właśnie Wasza opowieść stanie się inspiracją dla innych, rozbawi, wzruszy albo pozwoli spojrzeć na świat z innej perspektywy.
Najciekawsze listy zostaną opublikowane w miesięczniku „Sztafeta”, a ich autorzy otrzymają od nas drobne upominki w podziękowaniu za współtworzenie pisma.

•      Czekamy na Wasze wiadomości pod adresem: redakcja@sztafeta.pl z dopiskiem: list czytelnika

•      Możecie też pisać tradycyjnie - na adres redakcji Wydawnictwa Sztafeta: Al. Jana Pawła II 25 A/1010, 37-450 Stalowa Wola

Niech ta sztafeta słów trwa dalej – z numeru na numer, z serca do serca.

Helska przygoda pana Krzysztofa czeka na Was w najnowszym wydaniu „Sztafety” - kup miesięcznik online

avatar
Mama na etacie

Freelancer

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Kultura:

zobacz wszystkie
Stalove Festival – podsumowanie drugiego dnia świętowania
Stalowa Wola
Stalove Festival – podsumowanie drugiego dnia świętowania
80 lat Praw Miejskich Stalowej Woli – rusza STALOVE FESTIVAL!
Stalowa Wola
80 lat Praw Miejskich Stalowej Woli – rusza STALOVE FESTIVAL!
Wrześniowy numer „Sztafety” już dostępny
Stalowa Wola
Wrześniowy numer „Sztafety” już dostępny
„Gotowanie na wielkiej patelni” z Mariuszem Szwedem podczas Stalove Festival
Stalowa Wola
„Gotowanie na wielkiej patelni” z Mariuszem Szwedem podczas Stalove Festival
Spotkanie z Adamem Woronowiczem podczas Stalove Festival
Stalowa Wola
Spotkanie z Adamem Woronowiczem podczas Stalove Festival
Planeta STALOVA – kreatywna scena STALOVE FESTIVAL
Stalowa Wola
Planeta STALOVA – kreatywna scena STALOVE FESTIVAL
XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny zakończony. Lato pełne muzyki w Rozwadowie
Stalowa Wola
XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny zakończony. Lato pełne muzyki w Rozwadowie
Kadrowa rewolucja na szczytach szkoły muzycznej w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Kadrowa rewolucja na szczytach szkoły muzycznej w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu