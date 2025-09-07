Listy do redakcji – głos naszych czytelników

I my wierzymy dokładnie w to samo. To własnie Wy-Czytelnicy tworzycie puls tego pisma - Wasze wspomnienia, refleksje, spostrzeżenia i codzienne historie nadają sens każdemu numerowi.

Tak było i tym razem - we wrześniowym wydaniu opisaliśmy niezwykłą przygodę, którą przeżył nasz wierny czytelnik, pan Krzysztof, podczas pobytu na Helu. To dowód na to, że każdy z Was może stać się częścią tej opowieści.

Dlatego zachęcamy: piszcie do nas!

Opowiadajcie o swoich przygodach, dzielcie się wspomnieniami, komentujcie bieżące wydarzenia. Wasze listy to nie tylko słowa – to świadectwo tego, że razem tworzymy wyjątkową społeczność.

Każdy nadesłany list jest dla nas ważny. Może właśnie Wasza opowieść stanie się inspiracją dla innych, rozbawi, wzruszy albo pozwoli spojrzeć na świat z innej perspektywy.

Najciekawsze listy zostaną opublikowane w miesięczniku „Sztafeta”, a ich autorzy otrzymają od nas drobne upominki w podziękowaniu za współtworzenie pisma.

• Czekamy na Wasze wiadomości pod adresem: redakcja@sztafeta.pl z dopiskiem: list czytelnika

• Możecie też pisać tradycyjnie - na adres redakcji Wydawnictwa Sztafeta: Al. Jana Pawła II 25 A/1010, 37-450 Stalowa Wola

Niech ta sztafeta słów trwa dalej – z numeru na numer, z serca do serca.

Helska przygoda pana Krzysztofa czeka na Was w najnowszym wydaniu „Sztafety” - kup miesięcznik online