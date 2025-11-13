Listopadowy targ staroci w Rozwadowie

To wyjątkowe wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz miejskich atrakcji, przyciąga kolekcjonerów, hobbystów i wszystkich, którzy cenią sobie rzeczy z duszą. Na stoiskach będzie można znaleźć m.in. stare monety, meble, książki, biżuterię, porcelanę, pamiątki z PRL-u, a także rękodzieło i oryginalne przedmioty codziennego użytku sprzed lat.

Targ staroci odbywa się cyklicznie - w każdą trzecią niedzielę miesiąca, gromadząc coraz większą liczbę wystawców i odwiedzających. To doskonała okazja, by kupić coś wyjątkowego, sprzedać własne znaleziska lub po prostu zanurzyć się w nostalgicznej atmosferze Rozwadowa.