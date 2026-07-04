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Stalowa Wola 4 lipca 2026

„Linia grecka” w Galerii TŁO. Bezpłatne warsztaty malarskie z uznanymi artystami

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na trzydniowe warsztaty malarskie „Linia grecka”, które odbędą się w dniach 27–29 lipca w Galerii TŁO. Zajęcia poprowadzą uznany artysta sztuk wizualnych Marek Sobczyk oraz Agata Magdziak, artystka i kustosz Galerii TŁO.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Warsztaty nawiązują do motywu przewodniego XI edycji RELACJI - Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych. Ich uczestnicy będą pracować nad zagadnieniami związanymi z kompozycją, linią, przestrzenią, fakturą, geometrią oraz świadomym wykorzystaniem środków plastycznych. Organizatorzy zapowiadają przede wszystkim praktyczne zajęcia, podczas których liczyć się będzie wspólna praca i wymiana doświadczeń.

Do udziału zaproszeni są pasjonaci sztuki, malarze-amatorzy oraz osoby uczestniczące w zajęciach plastycznych, które ukończyły 15 lat.

Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej XI edycji RELACJI Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych.

Zajęcia odbędą się od 27 do 29 lipca, w godzinach 16.00–20.00, w Galerii TŁO Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zgłoszenia. Nabór trwa do 20 lipca, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Marek Sobczyk to jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych polskich artystów sztuk wizualnych, malarz, pedagog i współtwórca legendarnej Gruppy. Agata Magdziak jest rzeźbiarką, malarką oraz kustoszem Galerii TŁO, od lat prowadzącą zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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