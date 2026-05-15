Limeryki i muzyka w bibliotece

Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Literackie „Witryna” wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli. Uczestnicy nadsyłali zestawy dwóch limeryków o dowolnej tematyce. W tegorocznej edycji wpłynęło 48 zestawów prac.

Oceny nadesłanych utworów dokonało jury w składzie: Elżbieta Ferlejko, Beata Życzyńska oraz Alicja Wojdyło.

Podczas spotkania ogłoszono wyniki i wręczono nagrody. Główne wyróżnienia trafiły do Dawida Śledzińskiego i Krzysztofa Jędrucha. Przyznano także siedem wyróżnień oraz dodatkowo wybrano 11 prac do publikacji w almanachu.

Uczestnicy wydarzenia otrzymali egzemplarze publikacji „Spojrzenia przez limeryk”, w której znalazły się nagrodzone i wyróżnione utwory, a także wybór tekstów z wszystkich czterech edycji konkursu.

Wydanie almanachu zostało wsparte finansowo przez Miasto Stalowa Wola.

Spotkanie uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli. Publiczność wysłuchała występów solowych i zespołowych w wykonaniu młodych muzyków z klas fortepianu i skrzypiec.