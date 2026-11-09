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Stal odrobiła dwubramkową strartę z pierwszej połowy, ale ostatnie słowo należało do rywali
0.0 / 5
Stalowa Wola 9 listopada 2026

Liga makroregionalna nie dla juniorów Stali Stalowa Wola

Przez większą część sezonu juniorzy Stali Stalowa Wola znajdowali się na czele tabeli 1 ligi wojewódzkiej U19 i byli myślami w lidze makroregionalnej, której zespoły będą na wiosnę 2027 walczyć o awans do Centralnej Ligi Juniorów. Niestety, marzeń o grze z najlepszymi w Polsce pozbawił zielono-czarnych DAP Dębica, wygrywając w ostatniej kolejce w Stalowej Woli. Mistrzostwo Podkarpacia zdobył DAP, wicemistrzem została Resovia, a miejsce trzecie zajął Igloopol. Z ligą żegnaja się: Stal Mielec i Sokół...

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Spotkanie rozegrane na sztucznej nawierzchni PCPN Woli rozpoczęło się fatalnie dla naszej drużyny. Już w 4. minucie Kacper Skóra wykorzystał błąd defensywy Stali i otworzył wynik. Trzynaście minut później ten sam zawodnik ponownie pokonał bramkarza Stali, tym razem skutecznie egzekwując rzut karny. DAP szybko zbudował dwubramkową przewagę, stawiając stalowowolan w trudnym położeniu.

Po zmianie stron stalowcy ruszyli do odrabiania strat. Przejęli inicjatywę, zepchnęli rywali do defensywy i zaczęli stwarzać sytuacje strzeleckie. Brakowało jednak najważniejszego - skutecznego wykończenia. Świetnie w bramce przyjezdnych spisywał się Tomasz Nowak.

Przełamanie nastąpiło w 75. minucie. Po dośrodkowaniu w pole karne Bartłomiej Naporowski wygrał walkę w powietrzu i celnym uderzeniem głową zdobył bramkę kontaktową. Stal poczuła, że może jeszcze odwrócić losy spotkania, i nie zamierzała rezygnować z ofensywy. Napór gospodarzy przyniósł efekt w 89. minucie. Po uderzeniu jednego z zawodników Stali piłka odbiła się od słupka, a najlepiej w polu karnym odnalazł się Naporowski. Napastnik dobił z bliska futbolówkę do siatki, doprowadzając do remisu 2:2.

Ostatnie słowo należało jednak do gości. Arbiter doliczył cztery minuty, a w trzeciej DAP przeprowadził decydujący kontratak. Kryspin Królikowski zdecydował się na uderzenie zza pola karnego. Piłka efektownie przelobowała bramkarza Stali i wpadła do siatki. Chwilę później sędzia zakończył spotkanie.

Stal Stalowa Wola - DAP Dębica 2:3 (0:2)
0:1 Skóra (4), 0:2 Skóra (17), 1:2 Naporowski (75), 2:2 Naporowski (89), 2:3 Królikowski (90+3)
Stal: Madej - Waszkiewicz, Drozd, Żółtek, Sokal (46 Bąk), Laba, Madej, Moskal, Wietecha, Kopeć (46 Kochańczyk), Naporowski.

W innych meczach 13. kolejki: Błękitni Ropczyce - Igloopol Dębica 1:7 (0:2), Stal Mielec - Resovia 1:7 (1:4), Karpaty Krsono - SMS Kolorado Wola Chorzelowska 1:3 (1:0), JKS Jarosław - Siarka 1:0 (0:0), Sokół Sieniawa - Beniaminek Profbud Krosno 5:2 (1:0), Grunwald Bdziwój - Nafta-Splast Jedlicze 3:3 (2:0).

Tabela za sofascore.pl

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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