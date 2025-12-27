Liderzy mieli przed świętami wolne

SWBA: Stalowe Byki – Złota Generacja 72:75, Martwe Piksele – Ełk Skład 65:47, pauzował HSW Narzędziownia-Społem

W tabeli na prowadzeniu HSW Narzędziownia-Społem - 12 pkt (6 zwycięstw - 0 porażek, 421:293), druge jest Złota Generacja - 11 pkt (3-5, 434:494), na trzecim Martwe Piksele - 9 pkt (4-1, 329:246), czwartym Ełk Skład - 8 pkt (2-4, 323:312), na piątym Stalowe Byki - 5 pkt (0-5, 238:400).Następna kolejka zostanie rozegrana 10 stycznia 2026 r.: HSW Narzędziownia-Społem - Martwe Piksele (16), Ełk Skład - Stalowe Byki (17.45), pauzować będzie Złota Generacja.

SWVA: Konzbud - Art-Mat 0:3 (16:25, 17:25, 22:25).

W tabeli na pierwszym miejscu WP-Transfer - 21 pkt (7 zwycięstw - 0 porażek, 21:3), na drugim Leśnik Sagitarius Nisko - 15 pkt (502, 17:7), na trzecim Art-Mat - 15 pkt (5-2, 17:9), czwartym Vball Ulanów - 15 (5-2, 15:9), piątym Konzbud - 9 pkt (3-4, 11:12), szóstym BHP PPOŻ Tomasz Mazur - 6 pkt (2-5, 8:15), siódmym Nxnet - 3 pkt (1-6, 4:19), ósmym AKS Orkan Nisko - O pkt (0-7, 2:21).

Następna kolejka zostanie rozegrana 10 stycznia 2026: Leśnik Sagitarius - Art-Mat (9), WP-Transfer - Bhp PPOŻ T.Mazur (10.40), Vball Ulanów – Konzbud (12.20), AKS Orkan Nisko – Nxnet (14).

Zdjęcia z meczu Martwe Piksele - Skład Ełk