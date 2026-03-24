Lider wygrał w Pysznicy, San Kłyżów przełamał fatalną serię

Rozpoczęły batalię ligową zespoły stalowowolskiej „okręgówki”. W meczu otwierającym rundę wiosennę, Olimpia Pysznica przegrała na swoim stadionie z Pogonią Leżajsk. „Piwosze” po tym zwycięstwie mają już 9 punktów przewagi nad Stalą Nowa Dęba, która rewanże rozpoczęła od remisu z imienniczką ze Stalowej Woli. Udany początek zanotował San Kłyżów. Outsider pokonał u siebie Czarnych Lipa 4:0 i oddał ostatnie miejsce w tabeli drużynie z Brzyskiej Woli.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Jest to pierwsze zwycięstwo żółto-czarnych od 28 sierpnia 2025 roku. W tym dniu, w 4. kolejce, San pokonał rezerwę tarnobrzeskiej Siarki 4:2. Teraz jedenastka z Kłyżowa pojedzie na derbowy pojedynek do Pysznicy. Olimpia na dzień dobry przegrała z Pogonią. W zespole trenera Kacpra Piechniaka zadebiutował na prawej obronie Jakub Kowalski - były piłkarz „Stalówki”, a obecnie dyrektor sportowy drugoligowca ze Stalowej Woli. I nie był to debiut udany. Popularny „Kowal” miał nie tylko spore problemy z upilnowaniem dynamicznego 19-letniego Kacpra Fusiarza (kilka dni wcześniej wybranego przez kapitułe Podkarpackiego ZPN, najlepszym piłkarzem stalowowolskiej ligi okręgowej w roku 2025), ale także miał udział przy dwóch straconych przez Olimpię bramkach. A jakby tego było mało to na początku drugiej połowy opuścił boiska, kulejąc i trzymając się z łydkę.
Wicelider z Nowej Dęby podejmował młodziutki zespoł Stali II Stalowa Wola. Nie padła ani jedna bramka. Spotkanie rozgrywano na bardzo ciężkim do gry boisku. Piłkarze obydwu drużyn mieli duży problem z konstruowaniem akcji.

14. kolejka
OLIMPIA PYSZNICA - POGOŃ LEŻAJSK 1:4 (0:1) - poniżej fotogaleria z meczu
0-1 Maliarenko (15), 0-2 Fusiarz (48), 0-3 Maliarenko (54), 1-3 P.Młynarczyk (71), 1-4 Kisielewicz (75)
OLIMPIA: Siudak - Kowalski (55 Dybka), P.Młynarczyk, M.Młynarczyk, Fabianowski (88. G.Golik)Samulak (55 M.Golik), Serwacki, Dąbek, Ciupak (70 Skrzypek), Tkacz (77 Figat|), Kuźniar (70 Urbanik).
POGOŃ: J.Baj - Staroń (44 Zacharyasz), Drożdżal, Głodowski, Sobolewski (60 Kisielewicz), S.Baj (56 Kruk), Bosak, Flis (75 Gałka), Fusiarz (85 Machna), Grabarz, Maliarenko (46 Bosak)
Sędziował Maciej Lipski (Skopanie).
Żółte kartki: P.Młynarczyk, Kuźniar, Skrzypek - S.Baj, Sobolewski.

STAL NOWA DĘBA – STAL II STALOWA WOLA 0:0
NOWA DĘBA: Barnaś – Głód ż, Styka, Wątróbski, Mucha, Serafin (81 Kizior), Sobusiak (70 Ali), Szalony, Wilk, Bożek (77 Nowak), Czyrny (65 Amjad). Trener Andrzej Majdański.
STALOWA WOLA: Madej – Fedejko, Książek, Moskal ż, Żółtek (50 Drozd) – Sławek (65 Tereszkiewicz), Ziemian, Kominek, Opoka (90 Bolka), Wójs – Gnatek (82 Kopeć).
Sędziował Tomasz Mazur.
Żółte kartki: Głód - Moskal.

W pozostałych meczach 16. kolejki:
Sparta Jeżowe – LZS Zdziary 1:0 (1:0)
1-0 Sabat (39)
Sokół Kamień – Jeziorak Chwałowice 5:0 (2:0)
1-0 Piekut (5), 2-0 Piekut (25), 3-0 Rurak (50), 4-0 Wąsik (57), 5-0 Kvaterniuk (68)
Tanew Wólka Tanewska – LKS Brzyska Wola 3:1 (1:0)
1-0 Góreczny (45), 1-1 Bzdoń (54), 2-1 Seidler (56), 3-1 Góreczny (70)
Słowianin Grębów – Unia Nowa Sarzyna 0:1 (0:1)
0-1 Madej (43)
San Kłyżów – Czarni Lipa 4:0 (2:0)
1-0 Chmiel (6), 2-0 Samołyk (28), 3-0 M.Siek (84), 4-0 Stadnik (85)
pauzowała Siarka II Tarnobrzeg.

