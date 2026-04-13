Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Igor Fedejko jest w szerokej kadrz drugoligowej Stali Stalowa Wola, ale w tym sezonie zagrał w niej tylko w 3 meczach
Stalowa Wola Zaklików Ulanów Jeżowe Pysznica Jarocin 13 kwietnia 2026

Lider stracił w domu pierwszy punkt

19. kolejka ligi okręgowej przyniosła zmianę na pozycji wicelidera. Został nim Sokół Kamień, który nie dał szans jedenastce ze Zdziar. W opałach był lider. Stal z Nowej Dęby prowadziła w Leżajsku do 77. minuty. Gospodarze zdołali wyrównać, ale nic więcej. W Pysznicy Olimpia przegrała ze Spartą, tracąc dwie bramki w końcówce spotkania.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W spotkaniu drugiej z trzecią drużyną, goście z Kamienia od początku kontrolowali jego przebieg. Prowadzenie objęli tuż przed przerwą po trafieniu Macieja Ruraka. Po zmianie stron dołożyli kolejne trzy gole i wygrali 4:0.
Dużo emocji przyniósł mecz w Leżajsku, gdzie Pogoń podejmowała Stal Nowa Dęba. Goście długo byli blisko sprawienia niespodzianki. Po golu Styki prowadzili do przerwy 1:0. „Piwosze” zdołali jednak odpowiedzieć w końcówce. Remis uratował wprowadzony po przerwie Wojciech Bosak. Pogoń musiala zadowolic się tylko jednym punktem. Wszystkie wcześniejsze mecze na swoim stadionie jedenastka z Leżajska wygrywała.
W Stalowej Woli w spotkaniu rezerw Stali z Tanwią Wólka Tanewska w 38. minucie sędzia Rafał Sawicki ukarał gospodarzy podwójnie: czerwoną kartką dla bramkarza Szymona Madeja oraz rzutem karnym dla gości. Ci jednak nie wykorzystali jedenastki, co okazało się momentem zwrotnym. Po przerwie młody zespół Stali przejął inicjatywę i wygrał 3:1, a bohaterem został Filip Sławek. Wszedł na boisko w 57. minucie, a dwie minuty później po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców, a za chwilę po raz drugi umieścił piłkę w bramce zespołu z Wólki tanewskiej.

Stal II Stalowa Wola – Tanew Wólka Tanewska 3:1 (0:0)
1-0 Sławek (59), 2-0 Sławek (78), 2-1 Pieróg (80), 3-1 Piotrowski (82)
Stal: Madej - Żółtek, Fedejko, Moskal (38 Oraczewski), Książek, Tereszkiewicz (57 Sławek), Ziemian (46 Gnatek), Kominek (89 Drozd), Opoka, Wójs, Piotrowski (83 Kopeć)
Tanew: Wołoszyn - Potyrała (46 Seidler), Kowal, Ciosmak, Dul (75 Pacyna), Kokoszka, Gumiela, Siembida (56 Mścisz), Wójcik, Góreczny (88 Małek), Pieróg.
Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg).
Żółte karne: Wójs, Oraczewski.
Czerwona kartka Madej (38. minuta, faul)

LZS Zdziary – Sokół Kamień 0:4 (0:1)
0-1 Rurak (43), 0-2 Różycki (56), 0-3 Rurak (77), 0-4 Bednarz (83 - rzut karny)
Zdziary: Płoskoń – Cichoń, Cupak, Jandziński (62 Wiatr), Kogut, Naslyan (46 Cieśla), Siudak (66 Startek), Tofilski, Urbanik, Wojtas (50 Marchut), Łuczak.
Sokół: Indycki – Perlak (86 Piróg), Piekut, Bednarz, Konefał, Weres, Kvaterniuk (82 Zoshchuk), Podstawek, Wąsik, Rurak (85 Stelmach), Różycki (76 Rychko).
Sędziował Tomasz Mazur (Stalowa Wola).
Żółte kartki: Naslyan, Startek.

W pozostałych meczach 19. kolejki:
Pogoń Leżajsk – Nowa Dęba 1:1 (0:1), Bosak (77) – Styka (23)
Unia Nowa Sarzyna – Czarni Lipa 1:1 (0:0), Hanejko (55) – Szeser (54)
Siarka II – San Kłyżów 6:0 (4:0), Podkowa (40, 45), Zawół (9, 50), Słowik (35), Polakow (68)
Olimpia Pysznica – Sparta Jeżowe 1:2 (1:0), Ciupak (43) – Sabat (84), Janusz (90)
Jeziorak Chwałowice – LKS Brzyska Wola 3:0 (2:0), Maj (8 - karny), Skwara (31), Suszek (54)
Pauzował Słowianin Grębów.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu