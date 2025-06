Letnie Spotkania w Zieleniaku

Już od rana, w godzinach 7–20, trwać będzie kiermasz produktów regionalnych. Na stoiskach będzie można znaleźć domowe przetwory, wypieki, sery, miody, zioła i kiszonki, a także tradycyjne rękodzieło, ceramikę, ozdoby i lokalne wyroby artystyczne. To doskonała okazja, by poznać lokalnych producentów i zabrać do domu wyjątkowe smaki i pamiątki.

W godzinach 9:00–12:30 odbędą się bezpłatne rodzinne warsztaty, podczas których dzieci i dorośli będą mogli spróbować swoich sił w lasowiackim rękodziele, a także wziąć udział w kreatywnej zabawie „Lasowiackie LEGO” – budowaniu z klocków inspirowanym kulturą regionu.

Wieczorem, od 17 do 20, zaplanowano trzy równoległe warsztaty kulinarno-rzemieślnicze z degustacją. Koszt udziału to 99 zł, a liczba miejsc jest ograniczona – obowiązują wcześniejsze zapisy. Do wyboru będą: warsztaty grillowania z Jakubem Kuroniem, podczas których uczestnicy poznają tajniki przyrządzania potraw z grilla i skosztują oryginalnych smaków; warsztaty warzenia piwa prowadzone przez Browar Lasowiak, które obejmują dwugodzinne zajęcia oraz degustację piwa i potraw z grilla; oraz warsztaty pieczenia chleba i proziaków z Cyganiankami – tradycyjne wypieki z duszą i zapachem dzieciństwa. Dodatkowo dostępna będzie strefa słodkości i miodów z degustacją lokalnych wypieków i produktów pszczelich.

Zapisy i opłaty przyjmowane są osobiście w redakcji Wydawnictwa Sztafeta (Al. Jana Pawła II 25A/1010, Stalowa Wola, 10. piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 lub poprzez wpłatę na konto: Stowarzyszenie Klaster Lasowiacki, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, nr konta: 23 9430 0006 0055 6057 2000 0001, z tytułem przelewu: „Warsztaty 14.06.2025 r., adres e-mail, ilość biletów”.

