Letnie kino z Muzeum COP w Stalowej Woli

Organizatorami wydarzenia są Muzeum COP, TVK Stella oraz Fundacja Dionizego Garbacza STALOVIANUM. Projekt, który od trzech lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, łączy popularyzację historii z formą kina dokumentalnego, tworząc przestrzeń do spotkań i rozmów w muzealnym otoczeniu.

W tegorocznym programie zaplanowano pokazy filmów w reżyserii Dionizego Garbacza – regionalisty, dziennikarza i autora licznych publikacji oraz dokumentów poświęconych historii Stalowej Woli, Centralnego Okręgu Przemysłowego i regionu nadsańskiego. Jego twórczość opiera się na relacjach świadków, materiałach archiwalnych oraz badaniach historycznych, dzięki czemu od lat przybliża lokalne dziedzictwo szerokiemu gronu odbiorców.

Letnie Kino Historyczne skierowane jest do wszystkich, którzy chcą spędzić wakacyjne wieczory w sposób łączący kulturę, edukację i odpoczynek.

Inauguracja III edycji odbędzie się 2 lipca o godz. 17 w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli. Wstęp na wydarzenie kosztuje 1 zł.

Szczegółowy repertuar na plakacie poniżej.