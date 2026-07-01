Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 1 lipca 2026

Letnie kino z Muzeum COP w Stalowej Woli

Już 2 lipca w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli rozpocznie się trzecia edycja Letniego Kina Historycznego - cyklu wakacyjnych pokazów filmowych poświęconych dziejom regionu oraz postaciom związanym ze Stalową Wolą i okolicami.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorami wydarzenia są Muzeum COP, TVK Stella oraz Fundacja Dionizego Garbacza STALOVIANUM. Projekt, który od trzech lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, łączy popularyzację historii z formą kina dokumentalnego, tworząc przestrzeń do spotkań i rozmów w muzealnym otoczeniu.

W tegorocznym programie zaplanowano pokazy filmów w reżyserii Dionizego Garbacza – regionalisty, dziennikarza i autora licznych publikacji oraz dokumentów poświęconych historii Stalowej Woli, Centralnego Okręgu Przemysłowego i regionu nadsańskiego. Jego twórczość opiera się na relacjach świadków, materiałach archiwalnych oraz badaniach historycznych, dzięki czemu od lat przybliża lokalne dziedzictwo szerokiemu gronu odbiorców.

Letnie Kino Historyczne skierowane jest do wszystkich, którzy chcą spędzić wakacyjne wieczory w sposób łączący kulturę, edukację i odpoczynek.

Inauguracja III edycji odbędzie się 2 lipca o godz. 17 w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli. Wstęp na wydarzenie kosztuje 1 zł.

Szczegółowy repertuar na plakacie poniżej.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Grad, połamane drzewa i zerwany dach
Stalowa Wola
Grad, połamane drzewa i zerwany dach
W Stalowej Woli działają kurtyny wodne dla ochłody mieszkańców
Stalowa Wola
W Stalowej Woli działają kurtyny wodne dla ochłody mieszkańców
Podwójne złoto dla Katarzyny Jakubek - strażaczki KP PSP w Nisku
Nisko
Podwójne złoto dla Katarzyny Jakubek - strażaczki KP PSP w Nisku
V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu już w ten weekend w Turbi
Stalowa Wola
V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Padlu już w ten weekend w Turbi
Ruszył konkurs na nowego prezesa Huty Stalowa Wola
Stalowa Wola
Ruszył konkurs na nowego prezesa Huty Stalowa Wola
Wystaw miskę z wodą - to prosty gest, który może uratować zwierzęta
Wystaw miskę z wodą - to prosty gest, który może uratować zwierzęta
Driftował ulicami Niska. 18-latek stracił prawo jazdy i dostał wysoki mandat
Nisko
Driftował ulicami Niska. 18-latek stracił prawo jazdy i dostał wysoki mandat
VIII Malinowy Festiwal Folkloru już 5 lipca w Zdziechowicach
Zaklików
VIII Malinowy Festiwal Folkloru już 5 lipca w Zdziechowicach
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu