Letnie Kino Historyczne zaprasza na sierpniowe seanse

Pokazy będą organizowane w każdą środę o godz. 17 w siedzibie muzeum przy ul. Hutniczej 17. W programie znalazły się dokumenty poświęcone historii Rozwadowa, Stalowej Woli oraz flisactwa na Sanie.

Cykl rozpocznie się 6 sierpnia projekcją filmu „Przewodnik po dawnym Rozwadowie” autorstwa Jolanty Grabowskiej. Tydzień później, 13 sierpnia, widzowie obejrzą dokument „Patriota Stalowej Woli”, a także film z uroczystości odsłonięcia rzeźby „Patriota” autorstwa Andrzeja Pityńskiego. Oba materiały przygotował Stanisław Mączka.

Na 20 sierpnia zaplanowano pokaz filmu „Caudron CR. 715 Cyclone – druga szansa” autorstwa Stanisława Mączki, opowiadającego o historii francuskiego samolotu myśliwskiego związanego z dziejami polskiego lotnictwa.

Cykl zakończy się 27 sierpnia trzema filmami poświęconymi tradycjom flisackim: „Muzeum Flisactwa Polskiego w Ulanowie” (Jolanta Grabowska), „Galary, bindugi i… tafle na Sanie” (Jerzy Jasiński) oraz „Flis 400-lecia Ulanów–Gdańsk” (Eugeniusz Żołna).

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.