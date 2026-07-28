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Stalowa Wola 28 lipca 2026

Letnie Kino Historyczne zaprasza na sierpniowe seanse

Miłośnicy historii będą mieli kolejną okazję do obejrzenia filmów poświęconych regionowi i jego dziedzictwu. W sierpniu w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli odbędzie się kolejna odsłona Letniego Kina Historycznego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pokazy będą organizowane w każdą środę o godz. 17 w siedzibie muzeum przy ul. Hutniczej 17. W programie znalazły się dokumenty poświęcone historii Rozwadowa, Stalowej Woli oraz flisactwa na Sanie.

Cykl rozpocznie się 6 sierpnia projekcją filmu „Przewodnik po dawnym Rozwadowie” autorstwa Jolanty Grabowskiej. Tydzień później, 13 sierpnia, widzowie obejrzą dokument „Patriota Stalowej Woli”, a także film z uroczystości odsłonięcia rzeźby „Patriota” autorstwa Andrzeja Pityńskiego. Oba materiały przygotował Stanisław Mączka.

Na 20 sierpnia zaplanowano pokaz filmu „Caudron CR. 715 Cyclone – druga szansa” autorstwa Stanisława Mączki, opowiadającego o historii francuskiego samolotu myśliwskiego związanego z dziejami polskiego lotnictwa.

Cykl zakończy się 27 sierpnia trzema filmami poświęconymi tradycjom flisackim: „Muzeum Flisactwa Polskiego w Ulanowie” (Jolanta Grabowska), „Galary, bindugi i… tafle na Sanie” (Jerzy Jasiński) oraz „Flis 400-lecia Ulanów–Gdańsk” (Eugeniusz Żołna).

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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