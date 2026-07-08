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Fot. MDK Stalowa Wola
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Stalowa Wola 8 lipca 2026

Letnie Kino Dzieci w Stalowej Woli

W wybrane soboty o godzinie 18 na tarasie MDK odbywać się będą seanse dedykowane najmłodszym widzom.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Program Letniego Kina Dzieci obejmuje specjalny blok bajek z cyklu KINO DZIECI „Młode Horyzonty”. Są to cztery tytuły starannie dobrane pod kątem wieku i wrażliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

11.07 – „Niesamowite przygody skarpetek” (animacja/familijny) – Skarpetki, które ożywają i ruszają w wielką przygodę. Gwarantowana dawka śmiechu dla całej rodziny!

25.07 – „Kicia Kocia ma braciszka” (animacja/familijny) – Znana i lubiana bohaterka przeżywa wielką zmianę w rodzinie. Ciepła i mądra opowieść dla najmłodszych.

08.08 – „Fantastyczny Angelo” (animacja/przygodowy) – Niesamowita wyprawa pełna humoru, przyjaźni i niespodziewanych zwrotów akcji.

22.08 – „Basia. Jestem w sam raz” (animacja/familijny) – Mądra historia o tym, że każde dziecko jest wyjątkowe dokładnie takie, jakie jest.

WSTĘP WOLNY

Organizatorzy zapewniają leżaki i miejsca siedzące.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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