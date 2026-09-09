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Stalowa Wola Bojanów 9 września 2026

„Letnie inspiracje”. Poplenerowa wystawa w Muzeum Regionalnym

W niedzielę, 13 września, w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli odbędzie się otwarcie wystawy „Letnie inspiracje”. Ekspozycja prezentuje prace powstałe podczas VII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Bojanowie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wernisaż rozpocznie się o godz. 16 w siedzibie muzeum przy ul. Sandomierskiej 1. Plener, zorganizowany przez Powiat Stalowowolski, odbył się w czerwcu tego roku.

W wydarzeniu uczestniczyło 14 artystów ze Stalowej Woli i innych części Polski. Swoje prace zaprezentują m.in. Edyta Banasiak-Nawracaj, Agnieszka Chrzanowska-Małys, Krzysztof Czerwiak, Maja Dąbrowska, Danuta Gaweł, Kazimierz Hamada, Anna Kossakowska, Jacek Kośmiński, Jadwiga Kukuła, Sylwia Lis-Persona, Maria Wiktoria Mostek, Tomasz Odziejewicz, Małgorzata Roczeń i Małgorzata Wróblewska.

Tematem prac są przede wszystkim krajobrazy powiatu stalowowolskiego. Artyści czerpali inspiracje z lokalnej przyrody, wody, architektury oraz śladów obecności człowieka. Każdy z twórców przedstawił jednak region z własnej perspektywy.

Plener miał również część edukacyjną. Agnieszka Chrzanowska-Małys i Sylwia Lis-Persona poprowadziły w Bojanowie bezpłatne warsztaty tworzenia papieru czerpanego dla mieszkańców związanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Wystawę „Letnie inspiracje” będzie można oglądać w Muzeum Regionalnym do 18 października.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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