„Letnie inspiracje” na płótnach

Tegoroczny plener odbył się pod koniec czerwca. Wzięło w nim udział 14 artystów z różnych części Polski. Ich miejscem pracy był tradycyjnie Ośrodek Rehabilitacyjno-Adaptacyjny Caritas Diecezji Sandomierskiej w Bojanowie, ale malarze szukali inspiracji również w innych miejscowościach powiatu stalowowolskiego.

Każdy z uczestników inaczej spojrzał na znane mieszkańcom miejsca. Różne style i techniki sprawiły, że powstała różnorodna kolekcja prac, pokazująca lokalny krajobraz i codzienną przestrzeń z nieco innej perspektywy.

- Wasze prace ukazują piękno powiatu stalowowolskiego, naszej małej ojczyzny. Bardzo Wam za to dziękuję i już dzisiaj razem ze starostą Januszem Zarzecznym zapraszam do udział w przyszłorocznej edycji pleneru - mówił podczas wernisażu Ryszard Andres, przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Na wystawie znalazły się nie tylko obrazy powstałe podczas pleneru. Artyści prezentują również po kilka innych prac ze swojego dorobku.

Do odwiedzenia ekspozycji zachęcał również starosta Janusz Zarzeczny.

- Będzie ona dostępna w Muzeum Regionalnym jeszcze przez miesiąc. Zachęcam mieszkańców aby przyjść i ją zobaczyć. Mamy tu duży przekrój różnych technik malarskich oraz różnych pomysłów na przedstawienie miejsc i momentów, jakby zatrzymanych w kadrze przez naszych artystów.

Wernisaż uświetnił występ zespołu Chodu z Lublina. Muzycy - Milena Lis-Rudzka, Zosia Kasprzyk, Waldek Janasz i Łukasz Miazek – zaprezentowali autorskie utwory.

Organizatorzy podziękowali także pracownikom Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na czele z dyrektor Anetą Garanty, oraz ks. Marcinowi Świebodzie, kierującemu ośrodkiem Caritas w Bojanowie, za pomoc przy organizacji pleneru.

Wystawę „Letnie inspiracje” można oglądać w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli do 18 października.