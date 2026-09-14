Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
space 4 talent
0.0 / 5
Stalowa Wola 15 września 2026

„Letnie inspiracje” na płótnach

W Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli otwarto wystawę „Letnie inspiracje”, będącą efektem VII edycji Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego organizowanego przez Powiat Stalowowolski. Wernisaż odbył się 13 września i zgromadził wielu mieszkańców.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Tegoroczny plener odbył się pod koniec czerwca. Wzięło w nim udział 14 artystów z różnych części Polski. Ich miejscem pracy był tradycyjnie Ośrodek Rehabilitacyjno-Adaptacyjny Caritas Diecezji Sandomierskiej w Bojanowie, ale malarze szukali inspiracji również w innych miejscowościach powiatu stalowowolskiego.

Każdy z uczestników inaczej spojrzał na znane mieszkańcom miejsca. Różne style i techniki sprawiły, że powstała różnorodna kolekcja prac, pokazująca lokalny krajobraz i codzienną przestrzeń z nieco innej perspektywy.

- Wasze prace ukazują piękno powiatu stalowowolskiego, naszej małej ojczyzny. Bardzo Wam za to dziękuję i już dzisiaj razem ze starostą Januszem Zarzecznym zapraszam do udział w przyszłorocznej edycji pleneru - mówił podczas wernisażu Ryszard Andres, przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Na wystawie znalazły się nie tylko obrazy powstałe podczas pleneru. Artyści prezentują również po kilka innych prac ze swojego dorobku.

Do odwiedzenia ekspozycji zachęcał również starosta Janusz Zarzeczny.

- Będzie ona dostępna w Muzeum Regionalnym jeszcze przez miesiąc. Zachęcam mieszkańców aby przyjść i ją zobaczyć. Mamy tu duży przekrój różnych technik malarskich oraz różnych pomysłów na przedstawienie miejsc i momentów, jakby zatrzymanych w kadrze przez naszych artystów.

Wernisaż uświetnił występ zespołu Chodu z Lublina. Muzycy - Milena Lis-Rudzka, Zosia Kasprzyk, Waldek Janasz i Łukasz Miazek – zaprezentowali autorskie utwory.

Organizatorzy podziękowali także pracownikom Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na czele z dyrektor Anetą Garanty, oraz ks. Marcinowi Świebodzie, kierującemu ośrodkiem Caritas w Bojanowie, za pomoc przy organizacji pleneru.

Wystawę „Letnie inspiracje” można oglądać w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli do 18 października.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ukradł piwo ze sklepu, a potem szarpał się z pracownicą
Stalowa Wola
Ukradł piwo ze sklepu, a potem szarpał się z pracownicą
RELACJE 2026. „Zatracenie” opowie historię lasowiackich kobiet
Stalowa Wola
RELACJE 2026. „Zatracenie” opowie historię lasowiackich kobiet
87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Dzień Sybiraka w Stalowej Woli
Stalowa Wola
87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Dzień Sybiraka w Stalowej Woli
Powidlaki przyciągnęły tłumy. Michał Wiśniewski porwał publiczność
Krzeszów
Powidlaki przyciągnęły tłumy. Michał Wiśniewski porwał publiczność
Wymarzona inauguracja „Stalówek”
Stalowa Wola
Wymarzona inauguracja „Stalówek”
OSP Stalowa Wola ma już 20 lat
Stalowa Wola
OSP Stalowa Wola ma już 20 lat
Jechała za szybko i była pijana. 53-latka zatrzymana
Krzeszów
Jechała za szybko i była pijana. 53-latka zatrzymana
Pamięć utrwalona w drewnie. O wciąż żywej tradycji Lasowiaków
Stalowa Wola
Pamięć utrwalona w drewnie. O wciąż żywej tradycji Lasowiaków
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu