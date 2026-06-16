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Stalowa Wola 16 czerwca 2026

Letni kurs folkowy w MDK. Zgłoszenia trwają

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza do udziału w letnim kursie folkowym „O prawdziwym skarbie”. To propozycja dla osób zainteresowanych kulturą ludową i twórczym spędzeniem wakacyjnego czasu w artystycznej atmosferze.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na wszystkich chętnych czekają ciekawe, praktyczne zajęcia obejmujące: podstawy sztuki aktorskiej, pracę z głosem i dykcją, ćwiczenia wokalne, zajęcia instrumentalne i ruchowe, warsztaty plastyczno-techniczne w stylu DIY, treningi rozwijające wyobraźnię, uwagę i emocje.

Aby wziąć udział w zajęciach, należy pobrać kartę zgłoszeniową ze strony internetowej MDK, a następnie wypełniony dokument przekazać organizatorowi. Dla I turnusu termin zgłoszeń upływa 24 czerwca, natomiast dla II turnusu - 1 lipca.

Udział w kursie wiąże się również z opłatą w wysokości 180 zł od osoby. Należy ją uiścić w kasie MDK w tych samych terminach, odpowiednio dla poszczególnych turnusów.

Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz szczegółami programu. Wszystkie informacje, w tym formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej mdkstalowawola.pl.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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