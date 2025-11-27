Leszek Rogala odznaczony Krzyżem Świętego Floriana

Podczas uroczystości jedno z najważniejszych wyróżnień trafiło do Leszka Rogali, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Jeżowem. Został on odznaczony Krzyżem Świętego Floriana - państwowym odznaczeniem przyznawanym przez Prezydenta RP osobom szczególnie zasłużonym dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

To wyróżnienie podkreśla wieloletnią służbę, zaangażowanie oraz oddanie Leszka Rogali na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju jednostek OSP w gminie.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przekazał gratulacje, wyrażając wdzięczność za wzorową postawę i pracę, która - jak podkreślił - stanowi przykład dla całej społeczności.