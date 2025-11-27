Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Jeżowe 27 listopada 2025

Leszek Rogala odznaczony Krzyżem Świętego Floriana

Końcem listopada w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 3 w Rzeszowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej oraz druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z całego Podkarpacia.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas uroczystości jedno z najważniejszych wyróżnień trafiło do Leszka Rogali, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Jeżowem. Został on odznaczony Krzyżem Świętego Floriana - państwowym odznaczeniem przyznawanym przez Prezydenta RP osobom szczególnie zasłużonym dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

To wyróżnienie podkreśla wieloletnią służbę, zaangażowanie oraz oddanie Leszka Rogali na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju jednostek OSP w gminie.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przekazał gratulacje, wyrażając wdzięczność za wzorową postawę i pracę, która - jak podkreślił - stanowi przykład dla całej społeczności.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
46-latek pędził przez teren zabudowany 123 km/h. Stracił prawo jazdy
Harasiuki
46-latek pędził przez teren zabudowany 123 km/h. Stracił prawo jazdy
Dołącz do Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. Trwa nabór na nowy sezon kolędowy
Nisko
Dołącz do Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. Trwa nabór na nowy sezon kolędowy
Domowa awantura doprowadziła policję do narkotyków
Stalowa Wola
Domowa awantura doprowadziła policję do narkotyków
Święty Mikołaj - poszukiwany
Stalowa Wola
Święty Mikołaj - poszukiwany
Święty Mikołaj przyjedzie do Niska
Nisko
Święty Mikołaj przyjedzie do Niska
W sobotę otwarcie lodowiska w Stalowej Woli
Stalowa Wola
W sobotę otwarcie lodowiska w Stalowej Woli
Lekcja historii i kultury w Bibliotece Głównej
Stalowa Wola
Lekcja historii i kultury w Bibliotece Głównej
Policjanci uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem
Harasiuki
Policjanci uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu