Leśna plantacja konopi odkryta w gminie Pysznica

Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym tygodniu, ale dopiero teraz policja ujawnia szczegóły. Podczas działań operacyjnych zabezpieczono 8 krzewów konopi w różnych fazach wzrostu. Rośliny rosły w trudno dostępnym terenie leśnym, z dala od zabudowań.

Zatrzymany 45-latek został doprowadzony do policyjnego aresztu. Postawiono mu zarzut z art. 63 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Stalowowolska policja zapowiada dalsze kontrole terenów leśnych oraz miejsc potencjalnej nielegalnej uprawy roślin zabronionych. Każdy, kto posiada informacje o podobnych działaniach, może anonimowo zawiadomić odpowiednie służby.