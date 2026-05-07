Lekkoatleci Stali na podium w Kielcach

W rzucie młotem 3 kg w kategorii juniorek do lat 18 pierwsze miejsce zajęła Karolina Kaniewska. W piątej serii oddała rzut na odległość 46,63. Druga była Julia Jabłońska z KKL Kielce (36,55).

U mężczyzn w rzucie młotem 5 kg w kategorii U18 najdalej rzucali Frankowie. Drugą odległość uzyskał Franciszek Wolak ze Stali Stalowa Wola (51,32), a pierwszą Franciszek Mes z MKS Zduńska Wola (58,44).

W rzucie dyskiem 1 kg w kategorii U16 świetnie spisał się Dmytro Sofronov. Zajął drugie miejsce, ustanawiając „życiówkę” i nowy rekord klubu - 45,59. Wygrał Tomasz Ścisło z AZS AWF Kraków, który w ostatniej serii także ustanowił rekord życiowy - 51,95.

Na zdjęciu: Franciszek Wolak i trener Paweł Drapała (Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola)