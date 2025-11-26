Miesięcznik
Stalowa Wola 26 listopada 2025

Lekcja historii i kultury w Bibliotece Głównej

We wtorek, 25 listopada, Biblioteka Główna w Stalowej Woli gościła Monikę Kowaleczko-Szumowską, pisarkę dla dzieci i młodzieży oraz producentkę filmową. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11. Gościem specjalnym była Apeksha Niranjan, indyjska artystka i tancerka klasycznego tańca Bharatanatyam, mająca polskie korzenie.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Autorka opowiadała o Bapu Digvijay Sinhji, indyjskim maharadży, który podczas II wojny światowej przyjął polskie dzieci, które przeżyły Syberię, zapewniając im bezpieczny dom i opiekę. Historia maharadży pokazała młodym słuchaczom, że dobroć nie zna granic ani kultur.

Apeksha Niranjan zaprezentowała elementy tańca klasycznego, opowiadając w ten sposób historię Bapu Digvijay Sinhji. Spotkanie wzbogacono prezentacją multimedialną oraz wywiadem z artystką o jej polskich korzeniach i drodze twórczej.

Na zakończenie uczniowie mogli zdobyć autograf autorki i porozmawiać z gośćmi spotkania. Wydarzenie odbyło się w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2025” w zadaniu „Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury”. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

