LegoLas – konkurs dla dzieci i rodziców

Zadanie? Wspólnie stworzyć wyjątkową zabawkę z klocków LEGO, która połączy ducha lasowiackiej tradycji z nowoczesną kreatywnością. Na początek uczestników czeka wycieczka do Muzeum Ziemi Leżajskiej, gdzie poznają świat dawnych zabawek i lokalnych historii.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona. Prace konkursowe będzie można podziwiać 27 lipca podczas Finału V Festiwalu Kultury Lasowiackiej na Rozwadowskim Rynku. To świetna okazja, by pokazać swój talent i pasję!

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu znajdziecie na stronie MDK Stalowa Wola:

