Stalowa Wola 22 grudnia 2025

„LEGO – Mikołajkowe Cuda”. Konkurs rozstrzygnięty, prace można oglądać w VIVO!

Kreatywność, logiczne myślenie i świetna zabawa – tak w skrócie można opisać konkurs LEGO zorganizowany przez Naukowy Zawrót Głowy na terenie gminy Stalowa Wola. Jego efekty można obecnie podziwiać na wyjątkowej wystawie pokonkursowej w VIVO!, gdzie dodatkowo ruszył nowy konkurs – tym razem skierowany do odwiedzających galerię.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dwa etapy konkursu

Rywalizacja odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy miał charakter szkolny – uczniowie przygotowywali prace płaskie (2D) z klocków LEGO, a każda szkoła wybierała swoją najlepszą realizację. Selekcja zwycięskich projektów odbywała się m.in. za pośrednictwem szkolnych profili w mediach społecznościowych.

Autorzy najwyżej ocenionych prac zakwalifikowali się do finału, który odbył się w siedzibie Naukowego Zawrotu Głowy. Tam młodzi konstruktorzy mieli 3 godziny na stworzenie przestrzennych prac 3D, wykazując się nie tylko wyobraźnią, ale także umiejętnością pracy pod presją czasu. Konkurs został już oficjalnie rozstrzygnięty, a najlepsze projekty trafiły na wystawę.

Wyniki konkursu „LEGO – Mikołajkowe Cuda”

Jury wyłoniło laureatów trzech pierwszych miejsc, który otrzymali karty podarunkowe do Vivo.

I miejsce
Antoni Matysik i Bartosz Kamiński
Publiczna Szkoła im. Armii Krajowej w Jastkowicach

II miejsce
Miłosz Cielepak i Kacper Gorczyca
Społeczna Szkoła nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli

III miejsce
Urszula Turek i Jakub Acar
Publiczna Szkoła im. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego
Majdan Zbydniowski – Wólka Turebska

Wystawa i konkurs publiczności

Pokonkursową wystawę można oglądać od 15 grudnia do 2 stycznia w galerii VIVO!, w okolicy lodziarni GRYCAN. To jednak nie koniec atrakcji. Galeria zapowiedziała bowiem Nagrodę Publiczności dla jednej z prezentowanych prac.

Aby wziąć udział w konkursie VIVO!, wystarczy:

  • odwiedzić wystawę i wybrać swoją ulubioną pracę,

  • zrobić jej zdjęcie,

  • opublikować je w komentarzu wraz z kreatywnym, trzyzdaniowym opisem.

Na zwycięzcę czeka Karta Podarunkowa VIVO! o wartości 400 zł, a głosowanie publiczności potrwa do 2 stycznia.

Organizatorzy konkursu podkreślają, że przedsięwzięcie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i nie doszłoby do skutku bez znakomitej współpracy ze szkołami. Dziękują wszystkim placówkom, nauczycielom, dyrekcjom oraz opiekunom, którzy zaangażowali się w realizację projektu i wspierali uczniów na każdym etapie rywalizacji. Słowa wdzięczności kierowane są również do partnerów wydarzenia, dzięki którym możliwe było przygotowanie pokonkursowej wystawy w VIVO! oraz ufundowanie cennych nagród dla laureatów. Organizatorzy nie kryją zadowolenia z efektów i zapowiadają kolejne inicjatywy rozwijające kreatywność dzieci i młodzieży.

Wystawa „LEGO – Mikołajkowe Cuda” to doskonała propozycja na świąteczny spacer po galerii – pełna kolorów, dziecięcej radości i inspirujących pomysłów. Organizatorzy zapraszają do oglądania prac na żywo i włączenia się do zabawy.

