„LEGO – Mikołajkowe Cuda”. Konkurs rozstrzygnięty, prace można oglądać w VIVO!

Dwa etapy konkursu

Rywalizacja odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy miał charakter szkolny – uczniowie przygotowywali prace płaskie (2D) z klocków LEGO, a każda szkoła wybierała swoją najlepszą realizację. Selekcja zwycięskich projektów odbywała się m.in. za pośrednictwem szkolnych profili w mediach społecznościowych.

Autorzy najwyżej ocenionych prac zakwalifikowali się do finału, który odbył się w siedzibie Naukowego Zawrotu Głowy. Tam młodzi konstruktorzy mieli 3 godziny na stworzenie przestrzennych prac 3D, wykazując się nie tylko wyobraźnią, ale także umiejętnością pracy pod presją czasu. Konkurs został już oficjalnie rozstrzygnięty, a najlepsze projekty trafiły na wystawę.

Wyniki konkursu „LEGO – Mikołajkowe Cuda”

Jury wyłoniło laureatów trzech pierwszych miejsc, który otrzymali karty podarunkowe do Vivo.

I miejsce

Antoni Matysik i Bartosz Kamiński

Publiczna Szkoła im. Armii Krajowej w Jastkowicach

II miejsce

Miłosz Cielepak i Kacper Gorczyca

Społeczna Szkoła nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli

III miejsce

Urszula Turek i Jakub Acar

Publiczna Szkoła im. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego

Majdan Zbydniowski – Wólka Turebska