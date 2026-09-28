Legion bezkonkurencyjny. Kuźnia Koszykówki na podium

Przez trzy dni dwie stalowowolskie hale: SIR przy ul. Hutniczej oraz samorządowego LO przy ul. Wojska Polskiego były arenami rywalizacji sześciu koszykarskich drużyn. O końcowej kolejności w tabeli decydowały dopiero ostatnie mecze, a w przypadku trzech zespołów z identycznym dorobkiem punktowym konieczne było sporządzenie tzw. małej tabeli, czyli sięgnięcie do wyników bezpośrednich spotkań. To najlepiej pokazuje, jak wyrównana była rywalizacja.



Najlepiej w turnieju poradził sobie Legion Legionowo, a jednym z najbardziej efektownych występów tej drużyny był mecz przeciwko gospodarzom. Koszykarze z Legionowa imponowali w nim niebywałą skutecznością w rzutach zza łuku, trafiając aż 17 „trójek”! Drugie miejsce przypadło Startowi Lublin, natomiast na najniższym stopniu podium stanęła CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola.

Najbardziej prestiżowa nagroda indywidualna trafiła do zawodnika zwycięskiego Legionu. Julian Wolski został wybrany MVP Stalowa Wola Basket Cup 3. Co ciekawe, kilka godzin po odebraniu nagrody w Stalowej Woli wraz ze swoim klubowym kolegą Antonim Macukiem pojawili się na parkiecie w spotkaniu seniorskiego Legionu Legionowo w II lidze. Wolski zdobył w tym meczu 5 punktów, a Macuk 4.

Pierwsza piątka Stalowa Wola Basket Cup 3: Szymon Jacykiewicz (Wisła Jura Basket Kraków), Franciszek Wyka (CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola), Bruno Sarnat (UJK Kielce), Julian Wolski (Legion Legionowo), Franek Komotajtis (Start Lubli).

Wyniki:

I dzień

KUŹNIA KOSZYKÓWKI - UJK KIELCE 90:68 (30:17, 26:20, 22:13, 12:18)

KK: Skuciński 25, Siudzik 13 (1x3), Faraś 12 (1x3), Domański 10 (1x3), Szeliga 9 (1x3), Jędral 9 (1x3), Wyka 7, Mizera 3, Karbarz 2, Skiba.

Dla UJK najwięcej: Sarnat 18 (2x3), Piątek 13, Bręczewski 12 (1x3)

KUŹNIA KOSZYKÓWKI - LEGION LEGIONOWO 84:113 (27:25, 17:37, 25:29, 15:22)

KK: Skuciński 29 (3x3), Szeliga 15, Siudzik 12, Domański 10 (1x3), Wyka 7 (1x3), Mizera 4, Faras 3 (1x3), Jędral 2, Karbarz 2, Skiba.

Dla Legionu najwięcej: Wolski 25 (5x3), Januszczyk 15 (1x3), Macuk 13 (2x3).

W pozostałych meczach: Sokół Łańcut - Start Lublin 42:93, Wisła Jura Basket Kraków - Sokół Łańcut 62:66, Start - UJK Kielce 85:60, Wisła Jura Basket Kraków - Legion 37:81.



II dzień

KUŹNIA KOSZYKÓWKI - SOKÓŁ ŁAŃCUT 81:71 (19:20, 22:13, 16:15, 24:23)

Siudzik 33 (3x3), Domański 15 (3x3), Skuciński 15 (1x3), Szeliga 6, Wyka 6, Mizera 3, Jędral 3, Karbarz, Fraś.

Dla Sokoła najwięcej: Gnatek 19 (2x3), Zaręba 12 (2x3), Kuźma 11 (1x3).

KUŹNIA KOSZYKÓWKI - START LUBLIN 81:92 (18:25, 26:17, 21:25, 16:25)

KK: Skuciński 23 (1x3), Siudzik 12 (2x3), Szeliga 9 (1x3), Domański 8 (2x3), Jędral 8 (1x3), Faraś 7 (1x3), Mizera 6 (1x3), Wyka 6 (2x3), Skiba 2.

Dla Startu najwięcej: Gozdór 34 (2x3), Mirosław 22, Balawejder 14

W pozostałych meczach: UJK - Legion 43:90, Wisła - Start 48:91, Legion - Sokół 117:48, Wisła - UJK 60:58

I

III dzień

KUŹNIA KOSZYKÓWKI - WISŁA JUNIOR BASKET KRAKÓW 79:63 (10:19, 16:18, 31:9, 22:17)

KK: Siudzik 19 (2x3), Skuciński 18, Faraś 14 (4x3), Szeliga 13 (1x3), Wyka 6, Jędral 5 (1x3), Domański 4, Mizera.

Dla Wisły najwięcej: Dudek 17 (5x3), Łukowski 11 (1x3), Jacykiewicz 9.

W pozostałych meczach: Start - Legion 83:97, UJK - Sokół 70:63

Końcowa klasyfikacja: 1. Legion Legionowo, 2. Start Lublin, 3. CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola, 4. UJK Kielce, 5. Wisła Jura Basket Kraków, 6. PGE Akademia Sokół Łańcut.

Fot. CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola