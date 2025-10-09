Miesięcznik
Wisan Skopanie - Łęg Stany 1:1 (0:0) --- fot. KS Łęg Stany
9 października 2025

Łęg Stany zatrzymany w Skopaniu

Klasa A grupa I. Ostatnia kolejka nie obfitowała zbytnio w gole - 23 w 7 meczach to niewiele, najmniej w tym sezonie. Lider ze Stanów gościł w Skopaniu. Łęg przystępował do tego meczu po pięciu wygranych z rzędu. Kolejnego nie było. Wisan nie zwykł przegrywać na swoim stadionie. Spotkanie zakończyło się remisem.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Także remis padł w meczu zajmującego trzecią pozycję Trucka Kotowa Wola z wiceliderem Juniorem Zakrzów. Dużo działo się w tym meczu. Już w 5. minucie sędzia Paweł Okleciński ukarał Maksymiliana Mastalerczyka z Trucka czerwoną kartką. Mimo gry w osłabieniu to gospodarze objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Michał Nawrocki. Kilka minut później wyrównał Daniel Kuciński, a w doliczony czasie do pierwszej połowy sędzia po raz drugi w tym dniu sięgnął po czerwoną kartkę. Tym razem boisko musiał opuścić Sebastian Szlęk z Juniora. Siły zostały wyrównane. W 66. minucie prowadzenie objęli goście, lecz nie utrzymali go, bo kilka minut przed końcem wyrównał Wojciech Dziura.
Dużym niedosytem dla drużyny i kibiców KP Zarzecze zakończył się jego mecz wyjazdowy z Płomieniem Trześń. Jeszcze w 84. minucie goście, po golu Łukasza Kobylarza prowadzili 1:0, jednak ostatnie minuty gry należały do miejscowych. Z rzutu karnego wyrównał Cezary Cieśla, a w doliczonym czasie gry zwycięstwo Płomieniowi zapewnił Wiktor Chorab. Płomień został nowym wiceliderem.

9. kolejka
KP ŻUPAWA - LZS ŻABNO 2:1 (1:1)
Galek (8, 83) - J.Partyka (38)
BUKOWA JASTKOWICE - LZS WOLA RZECZYCKA 3:0 (1:0)
M.Partyka (17), Kaczmarczyk (52), Szifer (81)
PŁOMIEŃ TRZEŚŃ - KP ZARZECZE 2:1 (0:0)
Cieśla (84-karny), Chorab (90+4) - Kobylarz (50)
WISAN SKOPANIE - ŁĘG STANY 1:1 (0:0) --- tutaj zdjęcia z meczu/fot. KS Łęg Stany
Lis (56) - Pyryt (49)
STRZELEC DĄBROWICA - KOLEJARZ KNAPY 2:0 (2:0)
Kępka (17), Kopeć (25)
KONICZYNKA OCICE - LZS JADACHY 4:2 (0:1)
Kołodziej (54, 84), Dzierżkowski (56), Klimkiewicz (90) - M.Wolan (24), Marek (61)
TRUCK KOTOWA WOLA - JUNIOR ZAKRZÓW 2:2 (1:1)
M.Nawrocki (39), Dziura (83) - Kuciński (42), Guściora (66)

10. kolejka
11 października: KS Żupawa - Bukowa (14), LZS Jadachy - Truck (15)
12 października: LZS Żabno - Junior (15), Kolejarz - Koniczynka (15), Łęg - Strzelec (15), KP Zarzecze - Wisan (15), LZS Wola Rzeczycka - Płomień (15).

Tabela za www.regiowyniki.pl

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

