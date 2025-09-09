Łęg Stany wrócił na szczyt

Miłą niespodziankę swoim kibicom sprawili piłkarze LZS Żabno. O tym, że drużyna trenera Tomasza Krasonia to solidna firma, powszechnie i od dawna wiadomo, natomiast niewielu pewnie było takich, którzy przewidzieli jej zwycięstwo na boisku rozpędzonego od 2. kolejki KP Zarzecze. Po kwadransie gry gospodarze prowadzili 1:0, bramkę zdobył Karol Maziarz. Dwadzieścia minut później stan meczu wyrównał doświadczony pomocnik przyjezdnych, Jacek Partyka. Po przerwie do bramki trafiali już tylko goście. W 73. minucie na listę strzelców wpisał się Kacper Zieliński - było to czwarte ligowe trafienie 15-latka w piątym występie - a pod koniec spotkania, w 88. minucie wynik ustalił Krystian Niwierski. Nie bez winy w obydwu tych sytuacjach, po których piłkarze z Żabna strzelali gole był młody bramkarz KP Zarzecze.

W tej samej grupie, po raz 10 w tym sezonie, umieścił piłkę w bramce rywala napastnik łęgu Stany, Łukasz Cichoń. W Woli Rzeczyckiej już w pierwszym kwadransie gry wzbogacił swoje konto strzeleckie o dwa trafienia, a po przerwie dołożył kolejne. Łęg ponownie usadowił się na fotelu lidera, za nim z jednym punktem mniej Koniczynka, a dwa punkty do niego traci trzeci zespół ligowej tabeli, LZS Żabno.

Grupa I, wyniki 5. kolejki:

KP ZARZECZE - LZS ŻABNO 1:3 (1:1)

Maziarz (15) - J.Partyka (39), Zieliński (73), Niwierski (88)

LZS WOLA RZECZYCKA - ŁĘG STANY 0:3 (0:2)

Cichoń (2, 13, 70)

KP ŻUPAWA - KOLEJARZ KNAPY 3:0 (1:0)

Galek (8), Wikiera (70), Pasek (74)

BUKOWA JASTKOWICE - LZS JADACHY 7:2 (4:1)

Tarka (3, 72), Kaczmarczyk (6, 58), Mikołaj Partyka (16, 33), Michał Partyka (51) - Marcin Wolan (42, 80)

PŁOMIEŃ TRZEŚŃ - JUNIOR ZAKRZÓW 2:1 (2:0)

Cieśla (21-karny), Chorab (39) - Guściora (64)

WISAN SKOPANIE - TRUCK KOTOWA WOLA 2:2 (2:2)

Madej (330, Lis (44) - Kopeć (12), K.Nawrocki (41)

STRZELEC DĄBROWICA - KONICZYNKA OCICE 1:1 (1:0)

Kłak (25) - Olejarz (67)

