Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Przed meczem Łęg - Truck. Kapitanowie drużyn, zdobywcy bramek: Michał Serafin (z lewej) i Bartłomiej Idec, a w środku sędzia główny Mariusz Antosz (Fot. Fotografia Sportowa Damian Kuziora)
0.0 / 5
Nisko Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów 28 października 2025

Łęg Stany coraz bliżej mistrzostwa rundy jesiennej

A klasa, grupa I. Po trzech remisach z rzędu, które mogły wskazywać na zadyszkę formy w końcówce rundy jesiennej, drużyna Łęgu Stany stanęła jednak na wysokości zadania i w ostatnim w tym roku ligowym meczu na swoim stadionie pokonała depczącego jej po piętach Trucka Kotowa Wola. Trzy bramki dla zwycięzców zdobył Łukasz Cichoń.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

O tym, czy jedenastka trenera Grzegorza Lenarta zostanie mistrzem rundy jesiennej, może zadecydować jej najbliższe spotkanie w Tarnobrzegu z Juniorem, który ma jeszcze do rozegrania zaległy mecz z Wisanem.

Łęg pożegnał się ze swoimi kibicami bardzo ważnym zwycięstwem, także stadiony w Zarzeczu i Jastkowicach miejscowi kibice opuszczali w dobrych humorach. Bukowa pokonał Płomień Trześń 6:2, zdobywając pięć bramek w ciągu jednego kwadransa gry. Cztery zapisał na swoje konto Paweł Kaczmarczyk. KP Zarzecze po pierwszej połowie wygrywało z Koniczynkę Ocice 1:0, a w drugiej połowie strzeliło jej 5 goli. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 6:1.

Niedosyt w Żabnie. Gospodarze przysłowiowym rzutem na taśmę uratowali remis z LZS Jadachy.

ŁĘG STANY - TRUCK KOTOWA WOLA 4:2 (3:1) - fotorelacja/Fot.Damian Kuziora
1-0 Cichoń (2), 2-0 Serafin (7), 3-0 Cichoń (35), 3-1 Tur (44), 3-2 B.Idec (66), 4-2 Cichoń (73)
ŁĘG: Burdzy - Błądek (66 Kozioł), Sulich, Giemza, Bidzilia (46 Kruk), Kvaterniuk, W.Wdowiak, K.Baran, J.Baran (90 Szukalski), Serafin, Cichoń (84 M.Wdowiak)
TRUCK: Czernecki - Różycki, Mastalerczyk, Dziura (8 Paterek), Szmid (48 D.Idec), M.Kozieł (55 Panicz), Tur, M.Nawrocki, Kaczyński, K.Nawrocki, B.Idec
Sędziował Mariusz Antosz
Żółte kartki: Bidzilia, Serafin - B.Idec, M.Nawrocki, Różycki, Paterek, K.Nawrocki.

W pozostałych meczach 12. kolejki:

LZS WOLA RZECZYCKA - STRZELEC DĄBROWICA 4:2 (3:1)
Chamot (36, 40), Stańkowski (41), Skoczek (78) - Kępka (38), Polek (67)
KP ZARZECZE - KONICZYNKA OCICE 6:1 (1:0)
Cichoń (5, 84), Kobylarz (50, 52), Dudek (60), Wala (81) - Ligman (88)
KP ŻUPAWA - WISAN SKOPANIE 1:2 (0:2)
Wierzgacz (84) - Furdyna (36), Stępień (39)
BUKOWA JASTKOWICE - PŁOMIEŃ TRZEŚŃ 6:2 (1:0)
Kaczmarczyk (64, 66, 70, 79), Szeser (36), Paterek (76) - Chorab (49, 77)
LZS ŻABNO - LZS JADACHY 2:2 (1:0)
Gumulak (34), Niwierski (90) - Nowak (59), M.Wolan (63)
KOLEJARZ KNAPY - JUNIOR ZAKRZÓW 1:5 (0:2)
Jarosz (79) - Guściora (11, 54), Kuciński (36, 39), Stąporski (82)

Tabela za www.regiowyniki.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Młodziczki Vegi bez taryfy ulgowej dla rywalek
Stalowa Wola
Młodziczki Vegi bez taryfy ulgowej dla rywalek
Juniorki młodsze Vegi nie do zatrzymania
Stalowa Wola
Juniorki młodsze Vegi nie do zatrzymania
Tennis Europe Junior Masters. Sybicka trzecia w U16 w Monte Carlo
Stalowa Wola
Tennis Europe Junior Masters. Sybicka trzecia w U16 w Monte Carlo
Trzecie zwycięstwo z rzędu Vegi SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany
Stalowa Wola
Trzecie zwycięstwo z rzędu Vegi SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany
Dotkliwa porażka Stali w Tarnowskich Górach
Stalowa Wola
Dotkliwa porażka Stali w Tarnowskich Górach
Stal wygrała z AZS Politechniką w jej hali róźnicą 86 punktów!
Stalowa Wola
Stal wygrała z AZS Politechniką w jej hali róźnicą 86 punktów!
Pogoń Leżajsk pokonała Zdziary i została mistrzem na półmetku sezonu 25/26
Stalowa Wola
Pogoń Leżajsk pokonała Zdziary i została mistrzem na półmetku sezonu 25/26
Betclic 2 liga. Sokół Kleczew - Stal Stalowa Wola 1:1
Stalowa Wola
Betclic 2 liga. Sokół Kleczew - Stal Stalowa Wola 1:1
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu