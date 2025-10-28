Łęg Stany coraz bliżej mistrzostwa rundy jesiennej

O tym, czy jedenastka trenera Grzegorza Lenarta zostanie mistrzem rundy jesiennej, może zadecydować jej najbliższe spotkanie w Tarnobrzegu z Juniorem, który ma jeszcze do rozegrania zaległy mecz z Wisanem.

Łęg pożegnał się ze swoimi kibicami bardzo ważnym zwycięstwem, także stadiony w Zarzeczu i Jastkowicach miejscowi kibice opuszczali w dobrych humorach. Bukowa pokonał Płomień Trześń 6:2, zdobywając pięć bramek w ciągu jednego kwadransa gry. Cztery zapisał na swoje konto Paweł Kaczmarczyk. KP Zarzecze po pierwszej połowie wygrywało z Koniczynkę Ocice 1:0, a w drugiej połowie strzeliło jej 5 goli. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 6:1.

Niedosyt w Żabnie. Gospodarze przysłowiowym rzutem na taśmę uratowali remis z LZS Jadachy.

ŁĘG STANY - TRUCK KOTOWA WOLA 4:2 (3:1) - fotorelacja/Fot.Damian Kuziora

1-0 Cichoń (2), 2-0 Serafin (7), 3-0 Cichoń (35), 3-1 Tur (44), 3-2 B.Idec (66), 4-2 Cichoń (73)

ŁĘG: Burdzy - Błądek (66 Kozioł), Sulich, Giemza, Bidzilia (46 Kruk), Kvaterniuk, W.Wdowiak, K.Baran, J.Baran (90 Szukalski), Serafin, Cichoń (84 M.Wdowiak)

TRUCK: Czernecki - Różycki, Mastalerczyk, Dziura (8 Paterek), Szmid (48 D.Idec), M.Kozieł (55 Panicz), Tur, M.Nawrocki, Kaczyński, K.Nawrocki, B.Idec

Sędziował Mariusz Antosz

Żółte kartki: Bidzilia, Serafin - B.Idec, M.Nawrocki, Różycki, Paterek, K.Nawrocki.

W pozostałych meczach 12. kolejki:

LZS WOLA RZECZYCKA - STRZELEC DĄBROWICA 4:2 (3:1)

Chamot (36, 40), Stańkowski (41), Skoczek (78) - Kępka (38), Polek (67)

KP ZARZECZE - KONICZYNKA OCICE 6:1 (1:0)

Cichoń (5, 84), Kobylarz (50, 52), Dudek (60), Wala (81) - Ligman (88)

KP ŻUPAWA - WISAN SKOPANIE 1:2 (0:2)

Wierzgacz (84) - Furdyna (36), Stępień (39)

BUKOWA JASTKOWICE - PŁOMIEŃ TRZEŚŃ 6:2 (1:0)

Kaczmarczyk (64, 66, 70, 79), Szeser (36), Paterek (76) - Chorab (49, 77)

LZS ŻABNO - LZS JADACHY 2:2 (1:0)

Gumulak (34), Niwierski (90) - Nowak (59), M.Wolan (63)

KOLEJARZ KNAPY - JUNIOR ZAKRZÓW 1:5 (0:2)

Jarosz (79) - Guściora (11, 54), Kuciński (36, 39), Stąporski (82)

