4 listopada 2025

Łęg Pany! Łęg Stany!

Klasa A grupa I. Junior marzył, Junior walczył, Junior bardzo chciał, jednak większe umiejętności piłkarskie i lepsza skuteczność była po stronie piłkarzy Łęgu Stany. Lider potwierdził swoją supremację w tej grupie, pokonał wysoko jedenastkę z Tarnobrzega, jako jedyny zespół wygrał na jego stadionie i z 30 punktami na koncie wywalczył tytuł mistrza rundy jesiennej.