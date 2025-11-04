Łęg Pany! Łęg Stany!

Do zamknięcia półmetka pozostał jeszcze jeden mecz, zaległe spotkanie 6. kolejki Junior - Wisan. Drużyna ze Skopania w przypadku zwycięstwa może wskoczyć na podium. Mecz odbędzie się 8 listopada.
JUNIOR ZAKRZÓW - ŁĘG STANY 3:7 (1:2)
0-1 Cichoń (20), 1-1 Szlęk (36), 1-2 Pyryt (41), 1-3 J.Baran (48), 1-4 Pyryt (50), 1-5 Pyryt (56), 2-5 Dziuba (65), 3-5 Kuciński (77), 3-6 Kvaterniuk (80), 3-7 Kvaterniuk (85)
JUNIOR: Sałek - Dominik Wolak (50 T.Wolak), Zasadni (75 Panek), Guściora, Malicki, Damian Wolak (50 Rzepiela), Żyła (46 Brożyna), Szlęk, Dziuba, Kuciński, Stąporski.
ŁĘG: Burdzy - K.Baran, Sulich (90 Bednarz), Giemza, Bidzilia (76 Kruk), Kvaterniuk (90 Surowiec), W.Wdowiak, Pyryt (88 Papucin), J.Baran (78 M.Wdowiak), Serafin, Cichoń (89 Szukalski)
Sędziował Tomasz Mazur
Żółte kartki: Dziuba, Żyła, Stąporski, Zasadni - Wdowiak, Giemza.
W pozostałych meczach 13. kolejki:
PŁOMIEŃ TRZEŚŃ - LZS ŻABNO 0:1 (0:1)
Pawłowski (45)
WISAN SKOPANIE - BUKOWA JASTKOWICE 1:4 (1:3)
Furdyna (32) - Kaczmarczyk (6, 41), Tarka (14), Bajdas (62)
STRZELEC DĄBROWICA - KS ŻUPAWA 2:2 (1:0)
Myszka (33), Kłak (76) - Pasek (47), Tworek (81-sam.)
KONICZYNKA OCICE - LZS WOLA RZECZYCKA 4:2 (1:0)
Glica (12), Piątek (50), Dzierzkowski (87, 89) - Skoczek (65), Koziołkiewicz (82)
TRUCK KOTOWA WOLA - KP ZARZECZE 3:2 (2:1)
B.Idec (22, 70), Tur (35) - Kobylarz (39), Maziarz (87)
LZS JADACHY - KOLEJARZ KNAPY 1:0 (0:0)
M.Wolan (70).
Klasyfikacja najlepszych strzelców:
23 - Łukasz Cichoń (Łęg Stany)
14 - Wiktor Chorab (Płomień Trześń)
13 - Łukasz Kobylarz (KP Zarzecze), Paweł Kaczmarczyk (Bukowa Jastkowice), Marcin Wolan (LZS Jadachy)
12 - Daniel Kuciński (Junior Zakrzów)
10 - Kacper Galek (KS Żupawa), Viacheslav Kvaterniuk (Łęg Stany), Marcin Piątek (Koniczynka Ocice)
