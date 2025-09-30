Miesięcznik
Łęg Stany po zwycięskim meczu z Płomieniem. Z koszulką z nr 4 bombardier Łęgu, Łukasz Cichoń (fot. KS Łęg Stany/fb)
30 września 2025

Łęg nie przegrywa, a Łukasz Cichoń wciąż imponuje strzelecką formą

W 8. kolejce pierwszej grupy klasy A wszystko przebiegało zgodnie z planem. No, może jedynie w Żabnie, do którego przyjechał beniaminek z Kotowej Woli, spodziewano się innego rozstrzygnięcia, ale w kategorii niespodzianka zwycięstwa Trucka też rozpatrywać nie należy. Wszak już wcześniej ekipa trenera Krystiana Madeja udowodniła, że potrafi sobie radzić na obcych terenach.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zwycięska bramka dla Trucka padła w doliczonym czasie gry. Napastnicy LZS Żabno nie wrócili na czas pod swoją bramkę, nie upilnowali Wojciecha Dziury i ten po raz drugi w tym sezonie wpisał się na listę strzelców. Gospodarze mogli w samej końcówce spotkania doprowadzić do remisu, jednak bardzo dobrych okazji strzeleckich nie wykorzystali: Kacper Zieliński i Kamil Kobylarz.
to znaczLider z Ulanowa dopisał „komplecik oczek” po meczu z Płomieniem, także wicelider z Zakrzowa
Lider ze Stanów zainkasował trzy punkty w meczu z Płomieniem Trześń. Trzy gole dla Łęgu zdobył niezawodny ostatnio, strzelający gol za golem Łukasz Cichoń. Ma ich już na swoim koncie 17!
6 bramek stracił w Zarzeczu Bukowa. Pierwszą już w 1. minucie, po strzale Sebastiana Cichonia. W Knapach festiwal strzelecki urządził sobie Wisan.

8. kolejka
LZS ŻABNO - TRUCK KOTOWA WOLA 2:3 (0:2)
Zieliński (66), J.Partyka (67) - Kaczyński (19), Kopeć (42), Dziura (90+1)
JUNIOR ZAKRZÓW - KONICZYNKA OCICE 3:0 (1:0)
Brożyna (19), Kuciński (69), Guściora (90)
LZS JADACHY - STRZELEC DĄBROWICA 3:0 (1:0)
Majdański (33, 87), Nowak (89)
KOLEJARZ KNAPY - WISAN SKOPANIE 0:9 (0:3)
Lis (41, 45+3), I.Hynowski (9, 64), Madej (51,60), Grabowiecki (76, 81), Furdyna (73)
ŁĘG STANY - PŁOMIEŃ TRZEŚŃ 4:1 (2:1)
Cichoń (30, 50, 70), Kvaterniuk (21) - Chorab (16)
KP ZARZECZE - BUKOWA JASTKOWICE 6:1 (4:0)
Maziarz (27, 64), Ł.Kobylarz (12, 73), Cichoń (1), Wołoszyn (42) - Dziura (54)
LZS WOLA RZECZYCKA - KP ŻUPAWA 0:2 (0:0)
Wikiera (58, 79)

Tabela za www.regiowyniki.pl

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

