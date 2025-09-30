Łęg nie przegrywa, a Łukasz Cichoń wciąż imponuje strzelecką formą

Zwycięska bramka dla Trucka padła w doliczonym czasie gry. Napastnicy LZS Żabno nie wrócili na czas pod swoją bramkę, nie upilnowali Wojciecha Dziury i ten po raz drugi w tym sezonie wpisał się na listę strzelców. Gospodarze mogli w samej końcówce spotkania doprowadzić do remisu, jednak bardzo dobrych okazji strzeleckich nie wykorzystali: Kacper Zieliński i Kamil Kobylarz.

to znaczLider z Ulanowa dopisał „komplecik oczek” po meczu z Płomieniem, także wicelider z Zakrzowa

Lider ze Stanów zainkasował trzy punkty w meczu z Płomieniem Trześń. Trzy gole dla Łęgu zdobył niezawodny ostatnio, strzelający gol za golem Łukasz Cichoń. Ma ich już na swoim koncie 17!

6 bramek stracił w Zarzeczu Bukowa. Pierwszą już w 1. minucie, po strzale Sebastiana Cichonia. W Knapach festiwal strzelecki urządził sobie Wisan.

8. kolejka

LZS ŻABNO - TRUCK KOTOWA WOLA 2:3 (0:2)

Zieliński (66), J.Partyka (67) - Kaczyński (19), Kopeć (42), Dziura (90+1)

JUNIOR ZAKRZÓW - KONICZYNKA OCICE 3:0 (1:0)

Brożyna (19), Kuciński (69), Guściora (90)

LZS JADACHY - STRZELEC DĄBROWICA 3:0 (1:0)

Majdański (33, 87), Nowak (89)

KOLEJARZ KNAPY - WISAN SKOPANIE 0:9 (0:3)

Lis (41, 45+3), I.Hynowski (9, 64), Madej (51,60), Grabowiecki (76, 81), Furdyna (73)

ŁĘG STANY - PŁOMIEŃ TRZEŚŃ 4:1 (2:1)

Cichoń (30, 50, 70), Kvaterniuk (21) - Chorab (16)

KP ZARZECZE - BUKOWA JASTKOWICE 6:1 (4:0)

Maziarz (27, 64), Ł.Kobylarz (12, 73), Cichoń (1), Wołoszyn (42) - Dziura (54)

LZS WOLA RZECZYCKA - KP ŻUPAWA 0:2 (0:0)

Wikiera (58, 79)

