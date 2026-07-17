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Fot. Stal Stalowa Wola PSA/facebook
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Stalowa Wola 17 lipca 2026

Leândro oficjalnie dyrektorem sportowym Stali Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola PSA poinformowała o zatrudnieniu Leândro Messiasa dos Santosa na stanowisku dyrektora sportowego. 42-letni Brazylijczyk zastępuje w tej roli Michała Wrzosa - był dyrektorem zaledwie kilka tygodni. Od dzisiaj to Leândro jest odpowiedzialny za budowę kadry oraz realizację polityki transferowej klubu.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Leândro Messias dos Santos to postać doskonale znana w polskim futbolu. Po zakończeniu piłkarskiej kariery rozpoczął pracę jako dyrektor sportowy Górnika Łęczna, gdzie funkcję tę pełnił od końca 2024 roku do końca 2025 roku.

Urodzony 29 grudnia 1983 roku Brazylijczyk po raz pierwszy trafił do Europy w 2008 roku, podpisując kontrakt z bułgarskim Czernomorcem Burgas. Po krótkim powrocie do ojczyzny i grze w Mesquita FC przeniósł się na Ukrainę. Przez cztery lata reprezentował barwy Zakarpattii Użhorod, Wołynia Łuck, Tawrii Symferopol oraz Howerły Użhorod.

Do Polski trafił w 2014 roku, zostając piłkarzem Korony Kielce. W Ekstraklasie zadebiutował w meczu z Zawiszą Bydgoszcz, a pierwszego gola zdobył 22 marca 2015 roku, zapewniając Koronie wyjazdowe zwycięstwo nad Piastem Gliwice. Po sezonie przeniósł się do Górnika Łęczna, a w 2018 roku został zawodnikiem Stali Mielec. W tym samym roku otrzymał polskie obywatelstwo. W kolejnych latach ponownie reprezentował Górnika Łęczna (2019-2022), a następnie wrócił do Stali Mielec, gdzie spędził dwa ostatnie sezony swojej kariery. Ostatni ligowy mecz rozegrał 25 maja 2024 roku przeciwko ŁKS-owi Łódź. Kilka miesięcy później rozpoczął pracę w roli dyrektora sportowego Górnika Łęczna.

Leândro do roli dyrektora sportowego w Stali szykowany był od trzech miesięcy... Brazylijczyka w towarzystwie Michała Wrzosa - szefa Agencji Piłkarskiej Wrzos Premium i jego wspólnika Wojciecha Trochima oraz trenera Dariusza Kantora. Było to na meczu Stal - Rekord Bielsko-Biała. Kilka dni później Kantor przejął „Stalówkę” od trenera Macieja Musiała, a Michał Wrzos wskoczył na fotel dyrektora sportowego.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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