Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Adamietz
5.0 / 5
Stalowa Wola 3 lutego 2026

Lawina zgłoszeń pierwszego dnia działalności. Schronisko w Stalowej Woli apeluje o odpowiedzialność

Zaledwie jeden dzień po rozpoczęciu działalności schronisko prowadzone przez stowarzyszenie „Psia Przystań” w Stalowej Woli zmierzyło się z falą zgłoszeń dotyczących psów. Jak informują przedstawiciele organizacji w opublikowanym komunikacie, już w pierwszej dobie odebrano kilkanaście telefonów.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Część zgłoszeń dotyczyła prób oddania własnych zwierząt. W jednym z przypadków zadzwoniła kobieta, która za dwa dni wyjeżdża za granicę i „nagle przypomniała sobie” o psie, dla którego - jak oczekiwała - schronisko powinno natychmiast znaleźć miejsce. Wpis wskazuje, że rozmowie towarzyszyły pretensje oraz przekonanie, iż jest to obowiązek schroniska, ponieważ „dostaje kasę”.

Stowarzyszenie jednoznacznie podkreśla, że środki finansowe przeznaczone są wyłącznie na psy bezdomne, a nie na oddawanie zwierząt, których właściciele nie chcą lub nie mogą się nimi dalej opiekować.

Kolejne telefony dotyczyły psów znalezionych w lesie. „Psia Przystań” przypomina, że w takich sytuacjach obowiązuje procedura: należy wezwać policję lub straż gminną (jeśli działa w danej miejscowości), które sporządzają notatkę i dopiero wtedy kontaktują się z właściwym terytorialnie schroniskiem. Organizacja apeluje, aby nie przywozić psów samodzielnie i nie zwozić ich z różnych gmin, ponieważ liczba miejsc w schronisku jest ograniczona.

W komunikacie poruszono również problem oddawania psów z powodu „braku możliwości dalszej opieki”. Jak zaznaczono, dla zwierzęcia oznacza to często dramatyczną zmianę - przeniesienie z domu i rodziny do kojca, często w trudnych warunkach pogodowych, w tym podczas mrozów. Schronisko nie jest miejscem do oddawania własnych psów z powodu wyjazdu, braku czasu czy zmiany sytuacji życiowej.

„Psia Przystań” podkreśla, że schronisko jest ostatecznością, a nie rozwiązaniem problemu. Organizacja deklaruje pomoc na tyle, na ile pozwalają realne możliwości organizacyjne, finansowe i lokalowe, a w przypadku psów właścicielskich także wsparcie w poszukiwaniu nowych domów poprzez ogłoszenia.

Na zakończenie stowarzyszenie przypomina, że odpowiedzialność za zwierzę zaczyna się w momencie podjęcia decyzji o jego posiadaniu oraz dziękuje osobom, które okazują zrozumienie, wsparcie i empatię.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
ATD świętuje 80 lat i sięga po Różewicza
Stalowa Wola
ATD świętuje 80 lat i sięga po Różewicza
Uroczystości z okazji 86. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir
Stalowa Wola
Uroczystości z okazji 86. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir
Czad i pożary w sezonie grzewczym. Policja w Nisku apeluje o ostrożność
Nisko
Czad i pożary w sezonie grzewczym. Policja w Nisku apeluje o ostrożność
Anielskie Kolędowanie w regionie przyniosło realną pomoc dla hospicjum
Stalowa Wola
Anielskie Kolędowanie w regionie przyniosło realną pomoc dla hospicjum
Nadkomisarz Łukasz Ramęda nowym zastępcą komendanta policji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nadkomisarz Łukasz Ramęda nowym zastępcą komendanta policji w Stalowej Woli
Pędzili 210 km/h na ekspresówce S19
Nisko
Pędzili 210 km/h na ekspresówce S19
Szpital w Nisku stawia na cyfryzację
Nisko
Szpital w Nisku stawia na cyfryzację
Rusza konkurs o Nagrodę Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny”. Zgłoszenia do 10 marca
Stalowa Wola
Rusza konkurs o Nagrodę Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny”. Zgłoszenia do 10 marca
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu