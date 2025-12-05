Laureaci konkursu „Jesienny Powiat Niżański w obiektywie” nagrodzeni

Podczas wydarzenia zaprezentowano nagrodzone i wyróżnione fotografie, które zachwyciły komisję różnorodnością ujęć oraz wyjątkowym sposobem uchwycenia jesiennego charakteru regionu.

Nagrody wręczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Józef Sroka oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko.

Celem konkursu była promocja walorów krajobrazowych i kulturowych Powiatu Niżańskiego oraz upowszechnianie fotografii jako formy twórczej aktywności. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem - wzięło w nim udział 23 uczestników, którzy nadesłali łącznie 104 fotografie.

Komisja konkursowa oceniała walory artystyczne, kompozycję i oryginalność ujęcia, a nagrodzone prace wyróżniały się różnorodnością tematyczną - od jesiennych pejzaży po codzienne sceny wpisane w naturalne barwy regionu.

Laureaci konkursu:

I miejsce: Kamil Żurawski - „Słoneczne liście”

II miejsce: Wojciech Młynarski - „Leśny szept słońca”

III miejsce: Piotr Wróbel - „Jesienna droga”

Wyróżnienia otrzymali:

Magdalena Siembida - „Jesienny pejzaż”

Daniel Wdowiak - „Droga przez jesień”

Agata Bieńko - „Jesienny oddech - słońce wstaje nad dawną kopalnią gliny”

Jak podkreślił Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko: - Wasze fotografie po raz kolejny udowodniły, jak niezwykłe piękno kryje nasz Powiat i jak wiele artystycznej wrażliwości drzemie w jego mieszkańcach. Cieszę się, że konkurs ten integruje lokalną społeczność i inspiruje do twórczego spojrzenia na nasze otoczenie. Dziękuję za zaangażowanie i życzę, aby dzisiejsze wyróżnienia stały się motywacją do dalszego rozwijania pasji. Gratuluję zwycięzcom oraz wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i podzielili się swoim talentem.