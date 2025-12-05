Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
Laureaci konkursu. Fot. Starostwo Powiatowe w Nisku
0.0 / 5
Nisko 5 grudnia 2025

Laureaci konkursu „Jesienny Powiat Niżański w obiektywie” nagrodzeni

2 grudnia w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego „Jesienny Powiat Niżański w obiektywie”, organizowanego pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas wydarzenia zaprezentowano nagrodzone i wyróżnione fotografie, które zachwyciły komisję różnorodnością ujęć oraz wyjątkowym sposobem uchwycenia jesiennego charakteru regionu.

Nagrody wręczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Józef Sroka oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko.

Celem konkursu była promocja walorów krajobrazowych i kulturowych Powiatu Niżańskiego oraz upowszechnianie fotografii jako formy twórczej aktywności. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem - wzięło w nim udział 23 uczestników, którzy nadesłali łącznie 104 fotografie.

Komisja konkursowa oceniała walory artystyczne, kompozycję i oryginalność ujęcia, a nagrodzone prace wyróżniały się różnorodnością tematyczną - od jesiennych pejzaży po codzienne sceny wpisane w naturalne barwy regionu.

Laureaci konkursu:

  • I miejsce: Kamil Żurawski - „Słoneczne liście”

  • II miejsce: Wojciech Młynarski - „Leśny szept słońca”

  • III miejsce: Piotr Wróbel - „Jesienna droga”

Wyróżnienia otrzymali:

  • Magdalena Siembida - „Jesienny pejzaż”

  • Daniel Wdowiak - „Droga przez jesień”

  • Agata Bieńko - „Jesienny oddech - słońce wstaje nad dawną kopalnią gliny”

Jak podkreślił Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko: - Wasze fotografie po raz kolejny udowodniły, jak niezwykłe piękno kryje nasz Powiat i jak wiele artystycznej wrażliwości drzemie w jego mieszkańcach. Cieszę się, że konkurs ten integruje lokalną społeczność i inspiruje do twórczego spojrzenia na nasze otoczenie. Dziękuję za zaangażowanie i życzę, aby dzisiejsze wyróżnienia stały się motywacją do dalszego rozwijania pasji. Gratuluję zwycięzcom oraz wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i podzielili się swoim talentem.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Serce miasta bije dla wolontariatu. Uroczysta gala i wyniki konkursów
Stalowa Wola
Serce miasta bije dla wolontariatu. Uroczysta gala i wyniki konkursów
XV Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków w Nisku
Nisko
XV Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków w Nisku
Stalowowolskie laboratorium z nowym sprzętem
Stalowa Wola
Stalowowolskie laboratorium z nowym sprzętem
Siłaczki-kobiety przedsiębiorcze
Bojanów
Siłaczki-kobiety przedsiębiorcze
Ponad 2 promile u kierowcy z Ukrainy. Ujęty przez świadka
Nisko
Ponad 2 promile u kierowcy z Ukrainy. Ujęty przez świadka
Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska
Stalowa Wola
Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska
Kreatywność i poezja w Bibliotece Głównej w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Kreatywność i poezja w Bibliotece Głównej w Stalowej Woli
28-latek zatrzymany za jazdę mimo zakazów i za narkotyki
Stalowa Wola
28-latek zatrzymany za jazdę mimo zakazów i za narkotyki
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu