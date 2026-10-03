Lato pełne wydarzeń w Racławicach

Projekt „Racławice - dobre miejsce do życia” połączył organizację trzech wydarzeń dla mieszkańców z zakupem mobilnej podłogi modułowej oraz oświetlenia scenicznego. Nowe wyposażenie ma być wykorzystywane podczas kolejnych koncertów, festynów, spotkań i potańcówek.

Pierwsze z wydarzeń odbyło się pod koniec maja i towarzyszyło obchodom 700-lecia parafii Racławice. Mieszkańcy mogli wziąć udział m.in. w warsztatach przygotowanych przez KGW Racławice, a przed publicznością wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”.

Kolejne spotkanie zorganizowano 8 sierpnia. Tym razem postawiono na typowo letnią, sąsiedzką atmosferę. Było wspólne śpiewanie pieśni biesiadnych, wykonywanie kwiatów z bibuły, festyn oraz potańcówka. Podczas wydarzenia wykorzystano już zakupioną w ramach projektu mobilną podłogę.

Jubileusz i pomysły mieszkańców

Finał cyklu odbył się 5 września i został połączony z 40-leciem działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Nie zabrakło jubileuszowego koncertu, strefy przygotowanej przez KGW oraz atrakcji dla najmłodszych.

Ciekawym elementem wydarzenia była „Mapa Pomysłów Racławic”. Mieszkańcy mogli zgłaszać własne propozycje dotyczące dalszego rozwoju miejscowości, a następnie głosować na te, które uważają za najważniejsze. Zebrane pomysły mają zostać uporządkowane i przedstawione w formie raportu, który zostanie opublikowany w internecie.

W realizację przedsięwzięcia, oprócz Gminy i Miasta Nisko, zaangażowali się mieszkańcy, sołectwo i Rada Sołecka, sołtys Racławic Piotr Pachla, KGW Racławice oraz ZPiT „Racławice”.

Całość kosztowała 41 316 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego wyniosło 20 tys. zł, natomiast 21 316 zł stanowił wkład własny Gminy i Miasta Nisko. Zadanie zrealizowano w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2026–2031.

Choć cykl tegorocznych wydarzeń już się zakończył, zakupiona mobilna podłoga i oświetlenie pozostaną w Racławicach i mają służyć podczas kolejnych lokalnych imprez.