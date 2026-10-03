Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
Fot. UGiM Nisko
0.0 / 5
Nisko 3 października 2026

Lato pełne wydarzeń w Racławicach

Koncerty, sąsiedzkie spotkania, warsztaty, potańcówka, a na zakończenie wspólne zbieranie pomysłów na przyszłość miejscowości. W Racławicach zakończył się projekt, który przez ostatnie miesiące miał integrować mieszkańców. Przy okazji miejscowość zyskała wyposażenie, które będzie można wykorzystywać podczas kolejnych imprez.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Projekt „Racławice - dobre miejsce do życia” połączył organizację trzech wydarzeń dla mieszkańców z zakupem mobilnej podłogi modułowej oraz oświetlenia scenicznego. Nowe wyposażenie ma być wykorzystywane podczas kolejnych koncertów, festynów, spotkań i potańcówek.

Pierwsze z wydarzeń odbyło się pod koniec maja i towarzyszyło obchodom 700-lecia parafii Racławice. Mieszkańcy mogli wziąć udział m.in. w warsztatach przygotowanych przez KGW Racławice, a przed publicznością wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”.

Kolejne spotkanie zorganizowano 8 sierpnia. Tym razem postawiono na typowo letnią, sąsiedzką atmosferę. Było wspólne śpiewanie pieśni biesiadnych, wykonywanie kwiatów z bibuły, festyn oraz potańcówka. Podczas wydarzenia wykorzystano już zakupioną w ramach projektu mobilną podłogę.

Jubileusz i pomysły mieszkańców

Finał cyklu odbył się 5 września i został połączony z 40-leciem działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Nie zabrakło jubileuszowego koncertu, strefy przygotowanej przez KGW oraz atrakcji dla najmłodszych.

Ciekawym elementem wydarzenia była „Mapa Pomysłów Racławic”. Mieszkańcy mogli zgłaszać własne propozycje dotyczące dalszego rozwoju miejscowości, a następnie głosować na te, które uważają za najważniejsze. Zebrane pomysły mają zostać uporządkowane i przedstawione w formie raportu, który zostanie opublikowany w internecie.

W realizację przedsięwzięcia, oprócz Gminy i Miasta Nisko, zaangażowali się mieszkańcy, sołectwo i Rada Sołecka, sołtys Racławic Piotr Pachla, KGW Racławice oraz ZPiT „Racławice”.

Całość kosztowała 41 316 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego wyniosło 20 tys. zł, natomiast 21 316 zł stanowił wkład własny Gminy i Miasta Nisko. Zadanie zrealizowano w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2026–2031.

Choć cykl tegorocznych wydarzeń już się zakończył, zakupiona mobilna podłoga i oświetlenie pozostaną w Racławicach i mają służyć podczas kolejnych lokalnych imprez.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Jesienne polowania w lasach koło Niska i Pysznicy
Nisko
Jesienne polowania w lasach koło Niska i Pysznicy
„Zroluj zdrowie – siła wyborów”. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Stalowa Wola
„Zroluj zdrowie – siła wyborów”. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Nie żyje Jan Gotfryd
Stalowa Wola
Nie żyje Jan Gotfryd
15 lat służby 3. Batalionu Inżynieryjnego
Nisko
15 lat służby 3. Batalionu Inżynieryjnego
Zwycięskie walki Hani Banach i Damiana Stadnika w Copa Silesia w Gliwicach
Stalowa Wola
Zwycięskie walki Hani Banach i Damiana Stadnika w Copa Silesia w Gliwicach
Lucjusz Nadbereżny w Pałacu Prezydenckim. Ważna dyskusja o finansach samorządów
Stalowa Wola
Lucjusz Nadbereżny w Pałacu Prezydenckim. Ważna dyskusja o finansach samorządów
Wybrano wykonawcę zbiornika retencyjnego przy ul. Przemysłowej Bocznej
Stalowa Wola
Wybrano wykonawcę zbiornika retencyjnego przy ul. Przemysłowej Bocznej
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu