Lato pełne kultury w Stalowej Woli

W harmonogramie znalazły się zarówno dobrze znane i lubiane imprezy, jak i nowe propozycje. Miłośnicy kultury lasowiackiej będą mogli wziąć udział w Festiwalu Kultury Lasowiackiej, Festiwalu Pierogów czy Festiwalu Rzemiosła. Nie zabraknie również wydarzeń muzycznych, plenerowych seansów filmowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.
Jednym z najciekawszych punktów wakacyjnego programu będzie 39. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych ULICA. Prestiżowy krakowski festiwal po raz pierwszy zawita do Stalowej Woli, zamieniając miejską przestrzeń w scenę pełną widowisk i artystycznych niespodzianek.
W programie znalazły się także koncerty w ramach festiwalu „Cantus Continuus”, pełen energii Festiwal Ethnovibes, Wakacyjne Warsztaty Muzyczne oraz cykl „Dobre Granie przy Fontannie”. Na miłośników kina czekać będą seanse Kina Letniego oraz Letniego Kina Dzieci.
Program wydarzeń
28 czerwca
VI Festiwal Kultury Lasowiackiej
29 czerwca – 10 lipca
Letni kurs folkowy z MDK – półkolonie dla dzieci
10 – 11 lipca
39. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych ULICA / krakowski festiwal po raz pierwszy w Stalowej Woli
12 i 26 lipca, 9 i 30 sierpnia
„Cantus Continuus” – Festiwal Muzyczny im. Danuty i Stanisława Steczkowskich
19 lipca
VII Lasowiacki Festiwal Pierogów
V Lasowiacki Festiwal Rzemiosła
25 – 26 lipca
Festiwal Ethnovibes – muzyka, kultura, ludzie
24 – 27 sierpnia
Wakacyjne Warsztaty Muzyczne
27 sierpnia
Koncert finałowy Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych
Wakacyjne piątki
Dobre Granie przy Fontannie
Wakacyjne soboty
Kino Letnie
Co druga wakacyjna sobota
Letnie Kino Dzieci
Komentarze