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Stalowa Wola 26 czerwca 2026

Lato pełne kultury w Stalowej Woli

Muzyka, teatr, taniec, sztuka i film - tegoroczne wakacje w Stalowej Woli zapowiadają się wyjątkowo intensywnie. Miejski Dom Kultury przygotował bogaty program wydarzeń, które przez całe lato będą odbywać się w różnych częściach miasta.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W harmonogramie znalazły się zarówno dobrze znane i lubiane imprezy, jak i nowe propozycje. Miłośnicy kultury lasowiackiej będą mogli wziąć udział w Festiwalu Kultury Lasowiackiej, Festiwalu Pierogów czy Festiwalu Rzemiosła. Nie zabraknie również wydarzeń muzycznych, plenerowych seansów filmowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

Jednym z najciekawszych punktów wakacyjnego programu będzie 39. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych ULICA. Prestiżowy krakowski festiwal po raz pierwszy zawita do Stalowej Woli, zamieniając miejską przestrzeń w scenę pełną widowisk i artystycznych niespodzianek.

W programie znalazły się także koncerty w ramach festiwalu „Cantus Continuus”, pełen energii Festiwal Ethnovibes, Wakacyjne Warsztaty Muzyczne oraz cykl „Dobre Granie przy Fontannie”. Na miłośników kina czekać będą seanse Kina Letniego oraz Letniego Kina Dzieci.

Program wydarzeń

28 czerwca
VI Festiwal Kultury Lasowiackiej

29 czerwca – 10 lipca
Letni kurs folkowy z MDK – półkolonie dla dzieci

10 – 11 lipca
39. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych ULICA / krakowski festiwal po raz pierwszy w Stalowej Woli

12 i 26 lipca, 9 i 30 sierpnia
„Cantus Continuus” – Festiwal Muzyczny im. Danuty i Stanisława Steczkowskich

19 lipca
VII Lasowiacki Festiwal Pierogów
V Lasowiacki Festiwal Rzemiosła

25 – 26 lipca
Festiwal Ethnovibes – muzyka, kultura, ludzie

24 – 27 sierpnia
Wakacyjne Warsztaty Muzyczne

27 sierpnia
Koncert finałowy Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych

Wakacyjne piątki
Dobre Granie przy Fontannie

Wakacyjne soboty
Kino Letnie

Co druga wakacyjna sobota
Letnie Kino Dzieci

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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