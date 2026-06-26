Lato pełne kultury w Stalowej Woli

W harmonogramie znalazły się zarówno dobrze znane i lubiane imprezy, jak i nowe propozycje. Miłośnicy kultury lasowiackiej będą mogli wziąć udział w Festiwalu Kultury Lasowiackiej, Festiwalu Pierogów czy Festiwalu Rzemiosła. Nie zabraknie również wydarzeń muzycznych, plenerowych seansów filmowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

Jednym z najciekawszych punktów wakacyjnego programu będzie 39. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych ULICA. Prestiżowy krakowski festiwal po raz pierwszy zawita do Stalowej Woli, zamieniając miejską przestrzeń w scenę pełną widowisk i artystycznych niespodzianek.

W programie znalazły się także koncerty w ramach festiwalu „Cantus Continuus”, pełen energii Festiwal Ethnovibes, Wakacyjne Warsztaty Muzyczne oraz cykl „Dobre Granie przy Fontannie”. Na miłośników kina czekać będą seanse Kina Letniego oraz Letniego Kina Dzieci.

Program wydarzeń

28 czerwca

VI Festiwal Kultury Lasowiackiej

29 czerwca – 10 lipca

Letni kurs folkowy z MDK – półkolonie dla dzieci

10 – 11 lipca

39. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych ULICA / krakowski festiwal po raz pierwszy w Stalowej Woli

12 i 26 lipca, 9 i 30 sierpnia

„Cantus Continuus” – Festiwal Muzyczny im. Danuty i Stanisława Steczkowskich

19 lipca

VII Lasowiacki Festiwal Pierogów

V Lasowiacki Festiwal Rzemiosła

25 – 26 lipca

Festiwal Ethnovibes – muzyka, kultura, ludzie

24 – 27 sierpnia

Wakacyjne Warsztaty Muzyczne

27 sierpnia

Koncert finałowy Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych

Wakacyjne piątki

Dobre Granie przy Fontannie

Wakacyjne soboty

Kino Letnie

Co druga wakacyjna sobota

Letnie Kino Dzieci