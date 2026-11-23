Przez lata zmieniały się pokolenia tancerzy, muzyków i chórzystów, ale jedno pozostawało niezmienne – zamiłowanie do kultury ludowej i chęć przekazywania jej dalej. Właśnie tę ciągłość można było zobaczyć podczas sobotniego koncertu. Na scenie pojawili się nie tylko aktualni członkowie zespołów, lecz także artyści, którzy swoją przygodę z Lasowiakami zakończyli wiele lat temu.

Jubileuszowy wieczór nie ograniczył się do jednego zespołu. Publiczności zaprezentowali się również Chór Lasowiacy im. Alojzego Szopy, Kapela Lasowiacka Mieczysława Parucha oraz Kapela Dziki Bez. Wspólnie stworzyli program, który przypomniał różne okresy działalności artystycznej Lasowiaków i pokazał bogactwo lokalnego folkloru.

Szczególnie wymowny był rodzinny wymiar tego jubileuszu. W Lasowiakach tradycja często zaczyna się od rodziców, a później trafia do dzieci i wnuków. Zespół jest więc nie tylko miejscem rozwijania talentów, ale również przestrzenią budowania więzi i przekazywania wartości kolejnym pokoleniom.

O znaczeniu tej działalności dla Stalowej Woli mówił podczas uroczystości prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny. Zwrócił uwagę, że Lasowiacy od dziesięcioleci reprezentują miasto, przypominając o jego kulturowych korzeniach również poza granicami regionu.

- Wszędzie, gdzie występowali, zabierali ze sobą kawałek naszego domu - zaznaczył prezydent, dziękując założycielom, choreografom, kierownikom, muzykom, tancerzom, chórzystom, pracownikom MDK, a także rodzicom i przyjaciołom zespołu. - To dzięki Waszej pracy, pasji i sercu ta historia wciąż trwa. Zespołom zaś życzył kolejnych lat sukcesów, radości z tańca i śpiewu oraz młodych talentów, które poniosą tradycję dalej - dodał.

Jubileusz z wyróżnieniami i gratulacjami

Siedem dekad działalności to setki występów, wiele godzin prób i ogromna praca osób, które na różnych etapach tworzyły zespół. Podczas gali nie zabrakło więc podziękowań i wyróżnień dla środowiska związanego z Lasowiakami.

W imieniu Stalowej Woli radny Mariusz Bajek przekazał zespołowi złoty herb miasta oraz symboliczny czek przeznaczony na jego dalszy rozwój. Z kolei wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul wręczyła wyróżnienia ministerialne. Gratulacje w imieniu marszałka województwa Władysława Ortyla przekazała Renata Knap, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Wśród gości znaleźli się także poseł Rafał Weber, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, samorządowcy oraz osoby od lat wspierające działalność zespołów.

Historia, która zaczęła się w 1956 roku

Choć sobotnia gala była podsumowaniem jubileuszowych obchodów, historia Lasowiaków wciąż dopisuje kolejne rozdziały. Wszystko zaczęło się w 1956 roku w Zakładowym Domu Kultury w Stalowej Woli. Połączono wówczas trzy grupy artystyczne – taneczną, wokalną i instrumentalną. Ich pierwszy wspólny występ odbył się 30 kwietnia.

W 1966 roku dołączyli najmłodsi. Powstanie Małych Lasowiaków otworzyło dzieciom drogę do poznawania tańców, muzyki i tradycji ludowej. Z biegiem lat wokół zespołu powstało również środowisko osób zaangażowanych w jego rozwój. W 2000 roku powołano Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu, a w 2002 roku Lasowiacy przyjęli imię Ignacego Wachowiaka, wieloletniego choreografa.

Dziś zespół jest jedną z rozpoznawalnych artystycznych wizytówek Stalowej Woli. Jego dorobek tworzą nie tylko koncerty i sukcesy sceniczne, ale przede wszystkim ludzie, którzy przez lata poświęcali mu swój czas i energię.