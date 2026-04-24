Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 24 kwietnia 2026

Lasowiacy otwierają jubileusz 70-lecia majówkowym koncertem

Majówka w Stalowej Woli zapowiada się niezwykle muzycznie. 1 maja o godzinie 18 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbędzie się koncert inaugurujący obchody 70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Lasowiacy im. Ignacego Wachowiaka.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie pod hasłem „Pokolenie za pokoleniem. Lasowianki ze Stalową Wolą” będzie wyjątkowym spotkaniem tradycji z teraźniejszością. Na scenie zaprezentują się zarówno obecni artyści, jak i młodsze pokolenie związane z zespołem. Wystąpią m.in. ZPiT Lasowiacy, Mali Lasowiacy, Chór Lasowiacy oraz Kapela Lasowiacka Mieczysława Parucha i Kapela Dziki Bez pod dyrekcją Jakuba Koziarza.

Koncert przygotowały artystki związane ze Stalową Wolą: Magdalena Sikora-Bucior, Aleksandra Kopp i Kateryna Serediuk. To wieczór, który ma podkreślić 70 lat muzyki, tańca i pielęgnowania lokalnej tradycji.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak obowiązują zaproszenia, które można odebrać w sekretariacie MDK.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu