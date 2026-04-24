Lasowiacy otwierają jubileusz 70-lecia majówkowym koncertem

Wydarzenie pod hasłem „Pokolenie za pokoleniem. Lasowianki ze Stalową Wolą” będzie wyjątkowym spotkaniem tradycji z teraźniejszością. Na scenie zaprezentują się zarówno obecni artyści, jak i młodsze pokolenie związane z zespołem. Wystąpią m.in. ZPiT Lasowiacy, Mali Lasowiacy, Chór Lasowiacy oraz Kapela Lasowiacka Mieczysława Parucha i Kapela Dziki Bez pod dyrekcją Jakuba Koziarza.

Koncert przygotowały artystki związane ze Stalową Wolą: Magdalena Sikora-Bucior, Aleksandra Kopp i Kateryna Serediuk. To wieczór, który ma podkreślić 70 lat muzyki, tańca i pielęgnowania lokalnej tradycji.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak obowiązują zaproszenia, które można odebrać w sekretariacie MDK.