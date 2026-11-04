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Stalowa Wola 4 listopada 2026

Lasowiacy i Mali Lasowiacy świętują jubileusze. Przed nimi wyjątkowy koncert w MDK

Dwa ważne jubileusze będą okazją do spotkania kilku pokoleń artystów związanych ze Stalową Wolą. Zespół Pieśni i Tańca Lasowiacy im. Ignacego Wachowiaka obchodzi 70-lecie działalności, a Mali Lasowiacy - 60-lecie. Z tej okazji Miejski Dom Kultury przygotował koncert jubileuszowy „Rytm pokoleń”.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Lasowiacy od 70 lat przypominają o kulturze i tradycjach dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. Przez zespół przewinęły się setki tancerzy i muzyków. Wielu z nich związało z nim sporą część swojego życia. Podobnie jest w przypadku Małych Lasowiaków, którzy od sześciu dekad wychowują kolejne pokolenia młodych miłośników folkloru.

Jubileuszowe obchody rozpoczną się 15 listopada. O godz. 12.15 w kościele Źródła Miłosierdzia Bożego w Stalowej Woli odprawiona zostanie msza święta w intencji obecnych i byłych członków zespołów, instruktorów, choreografów, artystów oraz pracowników MDK.

Główne wydarzenie zaplanowano na sobotę, 21 listopada. O godz. 17 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury rozpocznie się koncert „Rytm pokoleń”.

Na scenie pojawią się Lasowiacy, Mali Lasowiacy, Chór Lasowiacy im. Alojzego Szopy, Kapela Lasowiacka Mieczysława Parucha oraz Kapela Dziki Bez. Wystąpią również byli tancerze i tancerki obu zespołów. W programie znajdą się utwory i układy taneczne z różnych lat działalności grup.

Jubileuszowi będzie towarzyszyć wystawa „Rytm pokoleń”, której kuratorami są Agata Magdziak i Sławomir Mączka.

Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale obowiązują zaproszenia. Można je odebrać w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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