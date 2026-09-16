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Zaleszany 16 września 2026

Lasowiackie Serce w Obojnej. Pokazy mody, muzyka i potańcówka

W najbliższą niedzielę, 20 września, w Obojnej odbędzie się plenerowe wydarzenie podsumowujące projekt „Lasowiackie Serce”. W programie znalazły się pokazy mody lasowiackiej, wystawa, występ zespołu ludowego „Cyganianki”, a na zakończenie potańcówka.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie organizuje Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Obojnej. Początek zaplanowano na godz. 16.00 przy remizie OSP przy ul. Staropolskiej 30.

Jednym z głównych punktów wydarzenia będą pokazy mody. Anita Stanisława Ryła zaprezentuje tradycyjne stroje lasowiackie. Będzie można zobaczyć również stroje stylizowane, inspirowane kulturą lasowiacką, przygotowane przez Justynę Gamoń-Wesołowską, a także projekty, które powstały podczas warsztatów. Efekty całego przedsięwzięcia będzie można obejrzeć również na przygotowanej wystawie.

W programie jest także występ zespołu ludowego „Cyganianki”. O godz. 18 rozpocznie się natomiast potańcówka, którą poprowadzi DJ Sławek. Zabawa potrwa do godz. 21.

Wydarzenie będzie okazją do zobaczenia, jak lasowiackie wzory i stroje prezentują się zarówno w swojej tradycyjnej formie, jak i we współczesnych projektach. Organizatorzy zapraszają do Obojnej wszystkich, którzy chcą poznać efekty projektu, posłuchać muzyki, a później wspólnie potańczyć.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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