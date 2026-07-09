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Nisko 9 lipca 2026

„Lasowiacki zielnik” w Nisku

15 lipca o godz. 18.00 w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbędzie się otwarcie wystawy „Lasowiacki zielnik”. Wydarzenie organizowane jest w ramach VI Festiwalu Kultury Lasowiackiej i będzie okazją do poznania niezwykłego połączenia sztuki, przyrody oraz lokalnego dziedzictwa.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na wystawie zaprezentowanych zostanie 12 prac autorstwa Karoliny Kutyły, wykonanych w technice druku botanicznego. Przedstawiają one rośliny, które przez pokolenia odgrywały ważną rolę w codziennym życiu Lasowiaków – wykorzystywane były m.in. w kuchni, lecznictwie i gospodarstwie.

Druk botaniczny to wyjątkowa technika artystyczna, która pozwala przenieść naturalne kształty i barwy roślin na papier lub tkaninę. Dzięki temu każda praca jest niepowtarzalna i ukazuje subtelne piękno natury.

Wystawa skierowana jest zarówno do miłośników sztuki i przyrody, jak i osób zainteresowanych etnografią oraz kulturą lasowiacką. To także propozycja dla wszystkich, którzy chcą poznać mniej znaną technikę tworzenia grafik z wykorzystaniem roślin.

Ekspozycję będzie można oglądać od 15 lipca do 30 września w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” przy ul. Kościuszki 9 w Nisku.

Wstęp na otwarcie oraz zwiedzanie wystawy jest bezpłatny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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