„Lasowiacki zielnik” w Nisku

Na wystawie zaprezentowanych zostanie 12 prac autorstwa Karoliny Kutyły, wykonanych w technice druku botanicznego. Przedstawiają one rośliny, które przez pokolenia odgrywały ważną rolę w codziennym życiu Lasowiaków – wykorzystywane były m.in. w kuchni, lecznictwie i gospodarstwie.

Druk botaniczny to wyjątkowa technika artystyczna, która pozwala przenieść naturalne kształty i barwy roślin na papier lub tkaninę. Dzięki temu każda praca jest niepowtarzalna i ukazuje subtelne piękno natury.

Wystawa skierowana jest zarówno do miłośników sztuki i przyrody, jak i osób zainteresowanych etnografią oraz kulturą lasowiacką. To także propozycja dla wszystkich, którzy chcą poznać mniej znaną technikę tworzenia grafik z wykorzystaniem roślin.

Ekspozycję będzie można oglądać od 15 lipca do 30 września w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” przy ul. Kościuszki 9 w Nisku.

Wstęp na otwarcie oraz zwiedzanie wystawy jest bezpłatny.