Lasowiacki Hufiec ZHP Stalowa Wola ma nową siedzibę

- To rozpoczęcie kolejnego etapu naszej przygody w Stalowej Woli. Po wielu latach współpracy z władzami miasta udało się nam uzyskać nowy lokal w wygodnej lokalizacji. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce wielu zbiórek, spotkań, szkoleń i warsztatów. Lokal znajduje się na parterze, dlatego liczymy, że drzwi hufca będą zawsze otwarte, a dzieci i młodzież chętnie do nas zaglądać - mówił podharcmistrz Michał Magolan.

Nowa siedziba to przestrzeń, która pozwoli hufcowi się rozwijać. - To miejsce, w którym nowe drużyny, jak i te działające już od lat, będą mogły spotykać się, harcować, śpiewać i spędzać razem czas - podkreślała Diana Mróz, instruktorka w stopniu podharcmistrza.

Oficjalne otwarcie siedziby odbyło się 28 września podczas uroczystego apelu. Lokal jest przestronny, nowoczesny i dostępny dla każdego, co otwiera nowe możliwości działania i rozwijania harcerskich inicjatyw.

Tego samego dnia powołano nowe drużyny, a po blisko 15 latach reaktywowano szczep harcerski „Huragan” w Stalowej Woli. W Radomyślu powstała nowa gromada Zuchowa, a wczoraj można było również zobaczyć działalność Kręgu Seniorów „Krajka”.

Specjalnie na to wydarzenie Muzeum Regionalne w Stalowej Woli udostępniło kroniki harcerskie, dokumentujące historię harcerstwa w mieście od 1944 roku.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 odbył się także Piknik Harcerski. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach kreatywnych, grach harcerskich, spróbować wspinaczki na specjalnej ściance, a także odwiedzić stoiska Nadleśnictwa Rozwadów i Policji.