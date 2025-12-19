Lasowiacka tradycja na wybiegu. Finał projektu „Akademia Designu” już 22 grudnia w MDK Stalowa Wola.

Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy młodych twórców będzie profesjonalny pokaz mody z udziałem uznanych projektantów i gości specjalnych.

Projekt powstał z inicjatywy Miasta Stalowa Wola, Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki oraz Fundacji Artystycznej GA MON, będącej realizatorem zadania.

Młodzi projektanci i moda inspirowana Lasowiakami

„Akademia Designu” to innowacyjne przedsięwzięcie modowo-edukacyjne, którego celem był rozwój kompetencji artystycznych i zawodowych młodzieży, nauka pracy zespołowej oraz twórcze wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W projekcie wzięło udział 16 uczniów stalowowolskich szkół średnich, którzy od podstaw zaprojektowali i wykonali autorskie sylwetki. Inspiracją stała się kultura Lasowiaków – jej wzory, kolorystyka i charakterystyczna estetyka. Efektem pracy jest kolekcja łącząca tradycję z nowoczesnością, w tym koncepcja „lasostreet” – świeża interpretacja mody ulicznej Stalowej Woli wzbogaconej o regionalne motywy.

Prelekcja i nagroda dla najlepszego uczestnika

Podczas wydarzenia odbędzie się również prelekcja Izabeli Wrzosek-Wermińskiej, Kierownik Działu Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym w MDK w Stalowej Woli. Ekspertka opowie o znaczeniu kultury lasowiackiej i jej potencjale we współczesnych działaniach twórczych.

Partner projektu – Krakowskie Szkoły Artystyczne – ufundowały nagrodę główną dla najlepszego uczestnika pokazu. Laureat otrzyma możliwość udziału w profesjonalnych warsztatach w jednej z najbardziej prestiżowych szkół artystycznych w Polsce.

Goście specjalni finałowego pokazu

Podczas finału zaprezentują się również uznani twórcy związani ze współczesną modą i rękodziełem.

KOVALOWE – duet projektantek Eweliny Kowal Koc i Justyny Kowal Walczak – pokaże swoją autorską kolekcję. Marka znana jest z pokazów w Paryżu, Rzymie, Mediolanie, Berlinie i Frankfurcie oraz udziału w Roma Fashion Week ALTAROMA 2023. Projektantki mają na koncie ponad 50 profesjonalnych pokazów i specjalizują się m.in. w modzie ślubnej, scenicznej i artystycznej.

Na wybiegu pojawi się także Marcelina Misztal, młoda projektantka związana z Krakowskimi Szkołami Artystycznymi. Jej estetyka łączy klasykę z awangardą, elegancję ze świadomą prostotą, a ważnym źródłem inspiracji jest muzyka, towarzysząca jej twórczym poszukiwaniom.

Kolejną zaproszoną projektantką będzie Justyna Wesołowska – projektantka ubioru, prezes Fundacji Artystycznej GA MON oraz inicjatorka Nadwiślańskiego Fashion Week. Marka GA MON, działająca jako przedsiębiorstwo społeczne, od lat łączy modę z misją edukacyjną i popularyzacją kultury lasowiackiej. Fundacja tworzy kolekcje z elementami haftu regionalnego i aktywnie współtworzy działania Klastra Lasowiackiego.

Biżuteria inspirowana regionem

Program pokazu uzupełni prezentacja autorskiej biżuterii Donaty Marczak (Palomanegra.bijou) oraz Katarzyny Brodowskiej-Skrzat. Obie twórczynie w swojej pracy sięgają po lokalne motywy, naturalne formy i tradycję Lasowiaków, łącząc je z nowoczesnym wzornictwem.

Patronat i efekty projektu

Wydarzenie objęli patronatem:

Klaster Lasowiacki

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Krakowskie Szkoły Artystyczne

Rezultatem projektu jest m.in. powstanie 16 unikatowych sylwetek, rozwój umiejętności projektowych i krawieckich uczestników, promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz nawiązanie współpracy młodzieży z przedstawicielami branży kreatywnej.

Informacje organizacyjne

Pokaz Mody „Akademia Designu: Lasowiackie inspiracje”

22 grudnia 2025 r.

godz. 18.00

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Wstęp wolny