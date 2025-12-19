Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola 19 grudnia 2025

Lasowiacka tradycja na wybiegu. Finał projektu „Akademia Designu” już 22 grudnia w MDK Stalowa Wola.

Tradycja Lasowiaków spotka się z nowoczesnym designem i młodzieńczą kreatywnością. Już 22 grudnia 2025 roku w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbędzie się finał projektu „Akademia Designu: Lasowiackie inspiracje”, realizowanego w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy młodych twórców będzie profesjonalny pokaz mody z udziałem uznanych projektantów i gości specjalnych.

Projekt powstał z inicjatywy Miasta Stalowa Wola, Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki oraz Fundacji Artystycznej GA MON, będącej realizatorem zadania.

Młodzi projektanci i moda inspirowana Lasowiakami

„Akademia Designu” to innowacyjne przedsięwzięcie modowo-edukacyjne, którego celem był rozwój kompetencji artystycznych i zawodowych młodzieży, nauka pracy zespołowej oraz twórcze wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W projekcie wzięło udział 16 uczniów stalowowolskich szkół średnich, którzy od podstaw zaprojektowali i wykonali autorskie sylwetki. Inspiracją stała się kultura Lasowiaków – jej wzory, kolorystyka i charakterystyczna estetyka. Efektem pracy jest kolekcja łącząca tradycję z nowoczesnością, w tym koncepcja „lasostreet” – świeża interpretacja mody ulicznej Stalowej Woli wzbogaconej o regionalne motywy.

Prelekcja i nagroda dla najlepszego uczestnika

Podczas wydarzenia odbędzie się również prelekcja Izabeli Wrzosek-Wermińskiej, Kierownik Działu Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym w MDK w Stalowej Woli. Ekspertka opowie o znaczeniu kultury lasowiackiej i jej potencjale we współczesnych działaniach twórczych.

Partner projektu – Krakowskie Szkoły Artystyczne – ufundowały nagrodę główną dla najlepszego uczestnika pokazu. Laureat otrzyma możliwość udziału w profesjonalnych warsztatach w jednej z najbardziej prestiżowych szkół artystycznych w Polsce.

Goście specjalni finałowego pokazu

Podczas finału zaprezentują się również uznani twórcy związani ze współczesną modą i rękodziełem.

KOVALOWE – duet projektantek Eweliny Kowal Koc i Justyny Kowal Walczak – pokaże swoją autorską kolekcję. Marka znana jest z pokazów w Paryżu, Rzymie, Mediolanie, Berlinie i Frankfurcie oraz udziału w Roma Fashion Week ALTAROMA 2023. Projektantki mają na koncie ponad 50 profesjonalnych pokazów i specjalizują się m.in. w modzie ślubnej, scenicznej i artystycznej.

Na wybiegu pojawi się także Marcelina Misztal, młoda projektantka związana z Krakowskimi Szkołami Artystycznymi. Jej estetyka łączy klasykę z awangardą, elegancję ze świadomą prostotą, a ważnym źródłem inspiracji jest muzyka, towarzysząca jej twórczym poszukiwaniom.

Kolejną zaproszoną projektantką będzie Justyna Wesołowska – projektantka ubioru, prezes Fundacji Artystycznej GA MON oraz inicjatorka Nadwiślańskiego Fashion Week. Marka GA MON, działająca jako przedsiębiorstwo społeczne, od lat łączy modę z misją edukacyjną i popularyzacją kultury lasowiackiej. Fundacja tworzy kolekcje z elementami haftu regionalnego i aktywnie współtworzy działania Klastra Lasowiackiego.

Biżuteria inspirowana regionem

Program pokazu uzupełni prezentacja autorskiej biżuterii Donaty Marczak (Palomanegra.bijou) oraz Katarzyny Brodowskiej-Skrzat. Obie twórczynie w swojej pracy sięgają po lokalne motywy, naturalne formy i tradycję Lasowiaków, łącząc je z nowoczesnym wzornictwem.

Patronat i efekty projektu

Wydarzenie objęli patronatem:

  • Klaster Lasowiacki

  • Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

  • Krakowskie Szkoły Artystyczne

Rezultatem projektu jest m.in. powstanie 16 unikatowych sylwetek, rozwój umiejętności projektowych i krawieckich uczestników, promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz nawiązanie współpracy młodzieży z przedstawicielami branży kreatywnej.

Informacje organizacyjne

Pokaz Mody „Akademia Designu: Lasowiackie inspiracje”
22 grudnia 2025 r.
godz. 18.00
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
Wstęp wolny

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
3,5 promila i jazda fiatem. Świadek zareagował w porę
Nisko
3,5 promila i jazda fiatem. Świadek zareagował w porę
Budżet Powiatu Stalowowolskiego na 2026 rok przyjęty
Stalowa Wola
Budżet Powiatu Stalowowolskiego na 2026 rok przyjęty
Kameralne eventy i spotkania biznesowe w niecodziennej przestrzeni Art Cafe
Stalowa Wola
Kameralne eventy i spotkania biznesowe w niecodziennej przestrzeni Art Cafe
Świąteczna kreatywność w bibliotece. Powstały wyjątkowe choinki
Stalowa Wola
Świąteczna kreatywność w bibliotece. Powstały wyjątkowe choinki
Karp nie tylko na święta
Stalowa Wola
Karp nie tylko na święta
Miejskie Jasełka w PSP nr 9 w Stalowej Woli – świąteczne spotkanie pełne wzruszeń i radości
Stalowa Wola
Miejskie Jasełka w PSP nr 9 w Stalowej Woli – świąteczne spotkanie pełne wzruszeń i radości
Maria Stec - 99 lat życia pełnego pasji i rękodzieła
Stalowa Wola
Maria Stec - 99 lat życia pełnego pasji i rękodzieła
Świąteczna muzyka zabrzmi w Spółdzielczym Domu Kultury
Stalowa Wola
Świąteczna muzyka zabrzmi w Spółdzielczym Domu Kultury
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu