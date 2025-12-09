Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Kościół św. Floriana - rys. Mariusz Bajek
Stalowa Wola 9 grudnia 2025

Lasowiacka Msza Święta upamiętni historię kościoła św. Floriana

12 grudnia o godz. 18.00 w kościele św. Floriana w Stalowej Woli odprawiona zostanie Lasowiacka Msza Święta - wyjątkowe nabożeństwo, które przypomni zarówno rocznicę poświęcenia świątyni, jak i pierwszej mszy odprawionej w jej wnętrzu.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Drewniany kościół, stojący dziś w sercu Stalowej Woli, powstał pierwotnie w 1802 roku w lasowiackiej wsi Stany. Jego los miał jednak potoczyć się dramatycznie - w 1943 roku Niemcy przeznaczyli świątynię do rozbiórki. Dzięki determinacji Stalowowolan oraz zdecydowanej postawie ks. Józefa Skoczyńskiego, udało się przekonać okupanta do zmiany decyzji i wydania zgody na przeniesienie kościoła do młodego, rozwijającego się miasta nad Sanem.

Rozbiórkę w Stanach oraz ponowny montaż świątyni w Stalowej Woli nadzorował inżynier Jan Bitny-Szlachta z biura projektowego Zakładów Południowych. Po przenosinach kościół został rozbudowany o dwie zakrystie, podcienia oraz przedsionek, zachowując swój oryginalny charakter, a jednocześnie dostosowując się do nowych potrzeb mieszkańców. Właśnie w przedsionku znajduje się dziś tablica upamiętniająca Bitnego-Szlachtę - autora licznych projektów w mieście, m.in. budynków dyrekcji Zakładów Południowych, Zakładu Hutniczego i Mechanicznego, a także modernistycznych willi na Osiedlu Dyrektorskim. Przypuszcza się, że stworzył również projekt słynnego Hotelu Hutnik.

W latach 50. wnętrze kościoła odnowił mistrz stolarski Józef Dziura z Pława, przywracając mu dawny urok i podkreślając bogactwo lasowiackiej tradycji. Dziś świątynia św. Floriana - zwana lasowiacko-hutniczą - jest nie tylko miejscem modlitwy, ale także świadectwem historii, która trwa w życiu mieszkańców regionu od 223 lat.

Lasowiacka Msza Święta zostanie odprawiona w intencji fundatorów, budowniczych oraz wszystkich, którzy przez dziesięciolecia troszczyli się o to wyjątkowe miejsce. W nabożeństwie wezmą udział artystyczne zespoły lasowiackie działające przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, nadając wydarzeniu szczególny, regionalny charakter.

