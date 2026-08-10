Lasoviana i Dożynki Gminy Jeżowe. Święto tradycji, muzyki i wspólnej zabawy

Świętowanie rozpocznie uroczysta msza

Do wspólnego świętowania mieszkańców oraz gości zapraszają wójt gminy Jeżowe Marek Stępak oraz dyrektor Gminnego Centrum Ku

Dożynkowe uroczystości rozpoczną się o godz. 13.30 zbiórką przed kościołem parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem. O godz. 14 odbędzie się procesja wokół świątyni, a następnie uroczysta msza święta dożynkowa. Po nabożeństwie uczestnicy wspólnie przemaszerują na boisko rezerwowe Sparty Jeżowe, gdzie zaplanowano dalszą część wydarzenia.

Chleb dożynkowy, muzyka i rywalizacja sołectw

Oficjalne otwarcie dożynek rozpocznie się o godz. 16. W programie znalazły się powitanie uczestników przez wójta gminy Jeżowe, tradycyjna ceremonia przekazania chleba dożynkowego oraz wystąpienia zaproszonych gości.

Na scenie zaprezentują się lokalni artyści oraz zespoły pielęgnujące tradycje ludowe. Wystąpią m.in. Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe wraz z Mażoretkami Fortis, Kapela Ludowa Jeżowianie, Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny” oraz zespół folkowy Sami Swoi z Jeżowego.

Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia będzie rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Nie zabraknie również sportowych emocji – przedstawiciele miejscowości zmierzą się w konkursie przeciągania liny o tytuł Najsilniejszego Sołectwa Gminy Jeżowe.

Szczegółowy program:

godz. 13.30 – zbiórka przed kościołem parafialnym pw. Narodzenia NMP w Jeżowem,

godz. 14.00 – procesja wokół kościoła oraz uroczysta msza święta dożynkowa,

godz. 15.20–16.00 – przemarsz uczestników na boisko rezerwowe Sparty Jeżowe,

godz. 16.00–16.30 – oficjalne otwarcie, ceremonia przekazania chleba i wystąpienia gości,

godz. 16.30 – koncert Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe wraz z Mażoretkami Fortis,

godz. 16.50 – występ Kapeli Ludowej Jeżowianie,

godz. 17.20 – rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i wręczenie nagród,

godz. 17.30 – występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny”,

godz. 18.30 – koncert zespołu folkowego Sami Swoi z Jeżowego,

godz. 19.00–20.00 – konkurs przeciągania liny o tytuł Najsilniejszego Sołectwa Gminy Jeżowe,

godz. 21.00–1.00 – festyn taneczny z zespołem Amigo.

Lasowiackie tradycje i atrakcje dla całych rodzin

Wydarzeniu towarzyszyć będą lasowiackie stoiska wystawiennicze, prezentacje rękodzieła ludowego, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz regionalna gastronomia. Dla najmłodszych przygotowane zostaną darmowe dmuchańce, popcorn, wata cukrowa i lody.

Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnego świętowania, poznawania kultury lasowiackiej oraz kultywowania tradycji związanych z zakończeniem żniw.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach programu WspółKultura.