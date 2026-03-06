„Łapki na kierownicę

Funkcjonariusze podkreślają, że rozproszenie uwagi za kierownicą jest jedną z częstych przyczyn niebezpiecznych sytuacji na drogach. Nawet kilka sekund nieuwagi może doprowadzić do kolizji lub poważnego wypadku.

Akcja prowadzona jest we współpracy z firmami Yanosik oraz Screen Network. W jej ramach użytkownicy popularnej aplikacji dla kierowców będą mogli wziąć udział w specjalnym quizie dotyczącym bezpieczeństwa jazdy i właściwego korzystania z telefonu w samochodzie.

Osoby, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania, otrzymają Certyfikat Odpowiedzialnego Kierowcy.

Dodatkowo przez cały marzec spot promujący akcję będzie wyświetlany na ekranach LED firmy Screen Network w wielu miastach w całej Polsce.

Policja przypomina, że podczas prowadzenia pojazdu najważniejsza jest koncentracja na drodze. Korzystanie z telefonu, nawet przez krótką chwilę, znacząco wydłuża czas reakcji kierowcy i zwiększa ryzyko wypadku. Dlatego funkcjonariusze apelują: trzymaj ręce na kierownicy i skup się na drodze.