Podczas spotkania nie zabraknie wspomnień i nawiązań do dawnych świątecznych zwyczajów. Uczestnicy dowiedzą się, czym są kalinki i jeżyki, a także własnoręcznie przygotują słomiany łańcuch. Nie zabraknie kolorowej bibuły, papieru i ozdobnych kokardek, które nadadzą pracy wyjątkowy, ludowy charakter.

To propozycja dla rodzin, które chcą wspólnie spędzić czas, spróbować swoich sił w rękodziele i przekonać się, jak powstawały świąteczne dekoracje przed laty.

Warsztaty odbędą się w niedzielę, 29 listopada, o godz. 15 w sali edukacyjnej MDK.

Bilety kosztują 15 zł od osoby. Można je kupić w kasie MDK lub przez internet na stronie www.mdkstalowawola.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona.