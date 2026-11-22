Gośćmi wydarzenia będą dwaj Ambasadorzy Stalowej Woli: Łukasz Światowiec, współautor scenariusza filmu, oraz Jacek Tarkowski, który dyrygował orkiestrą nagrywającą muzykę do produkcji. Jest on również wykonawcą solowych partii fortepianowych w filmowej ścieżce dźwiękowej.

Spotkanie będzie okazją do poznania kulis powstawania filmu i pracy przy tak dużym przedsięwzięciu. Nie zabraknie również muzyki. Utwory z „Lalki” wykonają zespół pod kierownictwem Jacka Tarkowskiego oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli.

Wydarzenie poprowadzi Sławomir Mączka. Jednym z jego ważniejszych momentów będzie nadanie Łukaszowi Światowcowi tytułu XXXV Ambasadora Stalowej Woli. Jacek Tarkowski otrzymał to wyróżnienie już w 2013 roku jako XIX Ambasador miasta.

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 28 listopada, o godzinie 17 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Wstęp jest wolny.

Dla miłośników filmu przygotowano także dodatkową okazję. Na tydzień przed spotkaniem „Lalka” ponownie pojawi się na ekranie Kina „Wrzos”.