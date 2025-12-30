Laboratorium stalowowolskiego szpitala znów z doskonałymi ocenami

- Diagnostyka laboratoryjna w naszym szpitalu od lat stoi na najwyższym poziomie - podkreśla Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Szpitalne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne regularnie bierze udział we wszystkich programach kontroli jakości organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. Od 2018 roku laboratorium nieprzerwanie uzyskuje w nich najwyższe oceny, potwierdzone certyfikatami i świadectwami.

- Kontrole te polegają na tym, że MLD kilka razy w roku otrzymuje do przebadania nieznane materiały kontrolne, przygotowane przez laboratorium referencyjne, a wyniki przeprowadzonych badań są odsyłane do porównania z prawie 1300 innymi laboratoriami w kraju. Kolejny rok w tej ocenie wypadliśmy bardzo dobrze, otrzymując najwyższe możliwe oceny. Ale to nie wszystko, ponieważ dodatkowo uczestniczymy w kontrolach międzynarodowych i w nich również wypadamy bardzo dobrze - mówi Marcin Tutak, kierujący Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w stalowowolskim szpitalu.

Wysoki poziom dotyczy nie tylko badań analitycznych, ale także mikrobiologicznych. Pracownia Mikrobiologiczna Medycznego Laboratorium Diagnostycznego również w tym roku uzyskała Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Było ono efektem udziału w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2025, obejmującym m.in. ocenę preparatów mikroskopowych, identyfikację drobnoustrojów, lekowrażliwość oraz mechanizmy oporności bakterii. W tym zakresie laboratorium uzyskało bardzo dobre oceny.

Tak dobre wyniki nie są dziełem przypadku. To efekt systematycznej pracy zespołu, stałego podnoszenia kwalifikacji oraz inwestowania w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.

- Wysoka jakość naszej pracy to efekt zaangażowania oraz starań pracowników naszego Laboratorium, za co całemu zespołowi - na czele z kierownikami pracowni Mikrobiologicznej - Martą Rokicką oraz Serologicznej - Joanną Żak, bardzo dziękuję. To naprawdę świetny zespół wykształconych i pracowitych ludzi - podkreśla Marcin Tutak.

W 2025 roku działalność Medycznego Laboratorium Diagnostycznego została dodatkowo oceniona przez niezależne Centrum Monitorowania Jakości z Krakowa, w ramach procedury przyznania szpitalowi Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia. Również w tym przypadku laboratorium uzyskało maksymalną liczbę punktów.

- To wszystko daje nam pewność, że wykonywane u nas badania są rzetelne, precyzyjne i wiarygodne. Ta jakość wykonywanych badań jest niezwykle ważna przede wszystkim dla pacjentów, ale również i dla prowadzących ich lekarzy - zaznacza dyrektor Beata Barcicka-Kłosowska.

Warto dodać, że oferta badań wykonywanych w stalowowolskim laboratorium jest systematycznie poszerzana. Każdego roku panel diagnostyczny wzbogaca się o kilkanaście nowych badań realizowanych na miejscu, co skraca czas oczekiwania na wyniki i eliminuje konieczność wysyłania materiału do laboratoriów zewnętrznych.

- Kładziemy również duży nacisk na komfort pacjentów oraz sprawność obsługi, starając się skracać czas rejestracji, jak i oczekiwania na pobranie – po to właśnie uruchomiliśmy 3 stanowiska pobrań krwi. Chcę też podkreślić, że nasze Laboratorium jest otwarte nie tylko dla pacjentów kierowanych przez lekarzy szpitalnych, ponieważ oferujemy również szeroką gamę badań rutynowych i specjalistycznych dla pacjentów z poradni spoza szpitala, jak i dla pacjentów prywatnych, wykonujących badania odpłatnie. Ważnym udogodnieniem jest możliwość łączenia badań na podstawie skierowań lekarskich z prywatnymi - za jednym pobraniem krwi. Dzięki temu pacjent unika dodatkowego kłucia - mówi Marcin Tutak.

Kolejne certyfikaty i wysokie oceny potwierdzają, że Medyczne Laboratorium Diagnostyczne stalowowolskiego szpitala pozostaje jednym z najlepiej ocenianych w kraju, a pacjenci mogą liczyć na rzetelną i nowoczesną diagnostykę na miejscu.