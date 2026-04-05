Kwiecień, plecień, bo przeplata — trochę zimy, trochę lata

Stare przysłowie o kwietniu, który przeplata zimę z latem, co roku sprawdza się u nas co do joty. Ranek potrafi jeszcze szczypać przymrozkiem, by w południe kusić do zrzucenia kurtki w pełnym słońcu. Wystarczy jednak spojrzeć na ogródki działkowe nad Sanem, by poczuć tę radosną, niemal zuchwałą energię: forsycje płoną już złotem, tulipany śmiało wyciągają łodygi, a wierzby stroją się w srebrzyste bazie. Jest w tych promieniach słońca coś, co sprawia, że okolica nagle przypomina sobie, jak piękna...

Marzena Kościółek

Prezes Wydawnictwa Sztafeta

Kwiecień to miesiąc Wielkanocy. W wiklinowym koszyku niesionym do kościoła, pachnącym bukszpanem, znajdzie się to wszystko, co od pokoleń wyznacza rytm naszego świętowania: chleb jako symbol dostatku, jajko jako znak nowego życia, szynka i biała kiełbasa, chrzan i sól, a nad tym wszystkim cukrowy baranek z czerwoną chorągiewką, który od zawsze pilnuje świątecznego spokoju. Na stole paruje żurek, lśni pieczona szynka, pachnie pasztet, pojawiają się jajka faszerowane i w majonezie oraz sałatka jarzynowa. I te rozmowy przy stole, które są tym, co naprawdę nas karmi. A potem przychodzi lany poniedziałek – śmigus-dyngus, dokumentowany w Polsce już od XV wieku – który z całym impetem wody i śmiechu przypomina, że dostojeństwo świąt musi czasem ustąpić miejsca czystej, dziecięcej radości. Kto oblany, ten zdrowy. Niechże tak będzie.

Wiosenna energia unosi też strony tego wydania, choć tematy, które podejmujemy, mają wagę stali. Czy gaz popłynie pod twoją działką? – to pytanie przestaje być abstrakcją. Korytarz Centrum-Wschód to 162 kilometry gazociągu wysokiego ciśnienia o metrowej średnicy, biegnącego od Rozwadowa po Strachocinę – inwestycja o europejskim rozmachu, która przetnie dziewiętnaście podkarpackich gmin i dotrze w końcu do naszych kuchni. Odkąd Rosja napadła na Ukrainę, błękitne paliwo z Norwegii i Kataru stało się dla nas synonimem bezpieczeństwa energetycznego. Piszemy o tym uczciwie: o prawie inwestora, o prawach właścicieli ziemi, i o tym, co gminy na tej inwestycji zyskają.

Wiosna to czas narodzin – ale w tym numerze pytamy o nie z pewnym niepokojem. Polska przez piętnaście lat straciła ponad sto oddziałów położniczych. W Nisku od ponad roku w szpitalu panuje cisza – nie rodzą się dzieci. Gdy kolejne porodówki znikają z mapy kraju, pytamy wprost: Rodzić po ludzku – czyli jak? Słuchamy kobiet, rozmawia z nami dyrekcja szpitala, ekspertka od opieki okołoporodowej i położna. To tekst o godności – nie o statystykach.
Od blisko dwóch dekad kwiecień przypomina nam za sprawą Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, że autyzm to nie choroba, lecz inny sposób postrzegania świata. Odwiedzamy Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli i rozmawiamy z Damianem Kuziorą z Obojnej – fotografem sportowym i pasjonatem historii, u którego zdiagnozowano autyzm z zespołem Aspergera. „Żyję intensywnie i na własnej częstotliwości” – mówi Damian. To niezwykła lekcja o tym, że inność nie jest deficytem – jest wartością.

Szanowni Przedsiębiorcy, Partnerzy Sztafety – dziękuję, że wybieracie nasze łamy. Wasza obecność to nie tylko wsparcie dla lokalnego dziennikarstwa – to inwestycja w rzetelność, w prawdziwe opowieści i we wspólnotę, która czyta, myśli i rozmawia. Jesteście fundamentem tego, co razem budujemy.
Wszystkim Czytelnikom życzę Świąt Wielkanocnych spokojnych i rodzinnych – pełnych miłości, ciepła i rozmów, które trwają długo po ostatnim kęsie mazurka. Niech ten kwiecień – kapryśny i złocisty – przyniesie Państwu jak najwięcej wiosennego światła i radości.

Zapraszam do lektury i życzę radosnego Alleluja!

Kwietniowy numer miesięcznika "Sztafeta" można kupić w naszym sklepie internetowym lub w stacjonarnych punktach sprzedaży

