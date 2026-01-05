Kuźnia Koszykówki - KKK MOSiR Krosno. Spotkanie do jednego kosza…

Kuźnia Koszykówki umocniła się po tym zwycięstwie w górnej połowie tabeli ligowej. Na czele znajduje się Sokół Łańcut, który ma na koncie 14 zwycięstw i tylko jedna porażkę - z UKS Basketem 15 Przemyśl 66:83.

CERKAMED CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - KKK MOSIR KROSNO 98:40 (22:13, 23:11, 21:4, 32:12)

CERKAMED: Pomarenko 35 (4x3), Otto 11 (1x3), Karbarz 10 (2x3), T.Faraś 9 (1x3), Mizera 9 (1x3), Jędral 8 (1x3), Marchut 7 (1x3), Olejarczyk 5, Koczan 2, Kowalik 1, Mikolas 1, Blicharz.

Dla KKK najwięcej punktów: Rachwał 16 (1x3), Mikulski 11, Dźwigała 6 (2x3).