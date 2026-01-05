Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 5 stycznia 2026

Kuźnia Koszykówki - KKK MOSiR Krosno. Spotkanie do jednego kosza…

W 15. kolejce koszykarskiej podkarpackiej ligi kadetów U-15 Cerkamed CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola pokonał różnicą 58 punktów Krośnieński Klub Koszykarski MOSiR Krosno. Kolejny raz, najlepszym strzelcem naszej drużyny był Igor Pomarenko, zdobywca 35 punktów.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Kuźnia Koszykówki umocniła się po tym zwycięstwie w górnej połowie tabeli ligowej. Na czele znajduje się Sokół Łańcut, który ma na koncie 14 zwycięstw i tylko jedna porażkę - z UKS Basketem 15 Przemyśl 66:83.

CERKAMED CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - KKK MOSIR KROSNO 98:40 (22:13, 23:11, 21:4, 32:12)

CERKAMED: Pomarenko 35 (4x3), Otto 11 (1x3), Karbarz 10 (2x3), T.Faraś 9 (1x3), Mizera 9 (1x3), Jędral 8 (1x3), Marchut 7 (1x3), Olejarczyk 5, Koczan 2, Kowalik 1, Mikolas 1, Blicharz.

Dla KKK najwięcej punktów: Rachwał 16 (1x3), Mikulski 11, Dźwigała 6 (2x3).

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Finał Mistrzostwa Twojego Świata na stadionie Łęgu. Stany w Kanale Zero
Stalowa Wola
Finał Mistrzostwa Twojego Świata na stadionie Łęgu. Stany w Kanale Zero
Jedenaste zwycięstwo z rzędu młodzików Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Jedenaste zwycięstwo z rzędu młodzików Stali Stalowa Wola
Starsi Panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj…
Stalowa Wola
Starsi Panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj…
Coala Containers bez szans w starciu z Sympatycznymi
Stalowa Wola
Coala Containers bez szans w starciu z Sympatycznymi
Wspomnień czar… Piątka bokserów Stali wśród najlepszych
Stalowa Wola
Wspomnień czar… Piątka bokserów Stali wśród najlepszych
W Nowy Rok grali z serca dla Oliwiera
Stalowa Wola
W Nowy Rok grali z serca dla Oliwiera
„Stalowy” lider zaprasza na spotkanie z Dzikami Mielec
Stalowa Wola
„Stalowy” lider zaprasza na spotkanie z Dzikami Mielec
Puchar Tymbark spełnia piłkarskie marzenia. Zgłoś drużynę!
Stalowa Wola
Puchar Tymbark spełnia piłkarskie marzenia. Zgłoś drużynę!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu