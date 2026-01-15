15 stycznia 2026

Kuźnia Koszykówki dwukrotnie zdobyła Rzeszów

Dwa mecze wyjazdowe rozegrali koszykarze Cerkamedu CSM Kuźnia Koszykówki w podkarpackiej lidze kadetów U-15. W niedzielę nie zostawili… suchej nitki na drużynie Basketball Clinic, wygrywając różnicą aż 71 punktów, a trzy dni później w zaległy meczu 14. kolejki nie dali żadnych szans rzeszowskim Wilkom. W sobotę podopieczni trenera Romana Prawicy ponownie ruszą w drogę do stolicy Podkarpacia na spotkanie z AZS Politechniką.