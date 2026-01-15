Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Metro - Nisko
5.0 / 5
Stalowa Wola 15 stycznia 2026

Kuźnia Koszykówki dwukrotnie zdobyła Rzeszów

Dwa mecze wyjazdowe rozegrali koszykarze Cerkamedu CSM Kuźnia Koszykówki w podkarpackiej lidze kadetów U-15. W niedzielę nie zostawili… suchej nitki na drużynie Basketball Clinic, wygrywając różnicą aż 71 punktów, a trzy dni później w zaległy meczu 14. kolejki nie dali żadnych szans rzeszowskim Wilkom. W sobotę podopieczni trenera Romana Prawicy ponownie ruszą w drogę do stolicy Podkarpacia na spotkanie z AZS Politechniką.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC - CERKAMED-CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI 49:120 (16:26, 11:29, 11:32, 11:33)
KK: Jędral 34 (1x3), T.Faraś 18, Kowalik 16, Mizera 14, Koczan 14, Piętka 10, Blicharz 7. Marchut 2, Koczan 2, Nikolas 2, Beetz 1.
Dla BASKETBALL CLINIC najwięcej punktów: Wojciechowski 13, Markowicz 13.

SK WILKI RZESZÓW - CERKAMED CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI 55:83 (10:20, 12:18, 13:21, 20:24)
KK: Pomarenko 27, Jędral 17 (3x3), T.Faraś 11 (1x3), Mizera 11, Karbarz 8 (1x3), Otto 6, Marchut 2, Olejarczyk 1, Piętka, Kowalik, Nikolas, Blicharz.
Dla WILKÓW najwięcej punktów: Bednarz 15, Loegler 8, Sowier 7.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Kacper Wydra opuszcza Chwałowice i wraca do Wiązownicy
Stalowa Wola
Kacper Wydra opuszcza Chwałowice i wraca do Wiązownicy
Więcej urodzeń niż zgonów
Stalowa Wola
Więcej urodzeń niż zgonów
Warsztaty cenne jak armaty
Stalowa Wola
Warsztaty cenne jak armaty
Zmarł Andrzej Górka – były piłkarz Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Zmarł Andrzej Górka – były piłkarz Stali Stalowa Wola
Powiat Niżański wspiera Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem
Nisko
Powiat Niżański wspiera Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem
Nowe rozdanie w SPZOZ Stalowa Wola. Zmiana na stanowisku i wzmocnienie struktur
Stalowa Wola
Nowe rozdanie w SPZOZ Stalowa Wola. Zmiana na stanowisku i wzmocnienie struktur
Zwolnień nie będzie
Stalowa Wola
Zwolnień nie będzie
Miał 3 promile i wsiadł za kierownicę. Kolizja w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Miał 3 promile i wsiadł za kierownicę. Kolizja w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu