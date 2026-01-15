Kuźnia Koszykówki dwukrotnie zdobyła Rzeszów

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC - CERKAMED-CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI 49:120 (16:26, 11:29, 11:32, 11:33)
KK: Jędral 34 (1x3), T.Faraś 18, Kowalik 16, Mizera 14, Koczan 14, Piętka 10, Blicharz 7. Marchut 2, Koczan 2, Nikolas 2, Beetz 1.
Dla BASKETBALL CLINIC najwięcej punktów: Wojciechowski 13, Markowicz 13.
SK WILKI RZESZÓW - CERKAMED CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI 55:83 (10:20, 12:18, 13:21, 20:24)
KK: Pomarenko 27, Jędral 17 (3x3), T.Faraś 11 (1x3), Mizera 11, Karbarz 8 (1x3), Otto 6, Marchut 2, Olejarczyk 1, Piętka, Kowalik, Nikolas, Blicharz.
Dla WILKÓW najwięcej punktów: Bednarz 15, Loegler 8, Sowier 7.
Komentarze