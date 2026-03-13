Kuźnia Kariery w Stalowej Woli – spotkaj pracodawców i odkryj ścieżkę zawodową

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli porozmawiać z przedstawicielami firm, zapoznać się z ofertami pracy, staży i praktyk, a także spotkać się z instytucjami edukacyjnymi, które pomogą w wyborze ścieżki zawodowej.

Organizatorzy zapraszają także firmy, które chcą zaprezentować swoją działalność, pozyskać pracowników lub nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Zgłoszenia dla wystawców można przesyłać poprzez formularz dostępny pod tym linkiem: https://tiny.pl/nwsq6fb4y .

Kuźnia Kariery to doskonała okazja, by młodzi ludzie poznali rynek pracy, a firmy - zainwestowały w lokalne talenty.